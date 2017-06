O2 zavádí nové tarify, o revoluci ale nejde | E15.cz

Neomezené volání v nabídce dál hraje prim, a pokud zákazníci čekali, že v tarifech přibudou data, nemýlili se. Základní tarif s neomezeným voláním a 1,5 gigabajtu dat se však cenové úpravy nedočkal, jen dodání některých bonusů.

Namísto toho se však objevily jeho zajímavější mutace s datově navýšenými limity cílené na aktivnější uživatele, které však mají vyšší cenu.

Operátor se vydal cestou evoluce, nežli výše zmíněné revoluce. „Tarify jsme vytvářeli podle typického chování lidí. Vidíme, že je podstatná část zákazníků, kteří datují málo, ale o to víc volají a píší SMS. Vesměs jde o lidi středního věku,“ odůvodnila existenci nižších tarifů Lucie Pecháčková z O2. Podle statistik operátora totiž stále až třetina zákazníků O2 nevlastní chytrý mobil, a tak jim jsou data k ničemu.

Vyšší poptávku po konzumaci dat standardně mají hlavně aktivní uživatelé, na které cílí šestigigová verze neomezeného tarifu. Ta se na českém trhu s cenou 849 korun zařadila do standardního pelotonu velké trojky, v němž zákazník úkrok stranou pozná jen ve formě změny loga operátora a sytému „bonusů“, které ovlivňují buď výslednou cenu (plus minus stokoruna), objem dat (plus minus gigabajt) či nákupní cena mobilu (plus minus tisíc a více korun).

Pro velmi náročné pak v ceníku figuruje také obdoba tarifu s dvaceti gigabajty a hlavně 600 minutami volání do zahraničí. Úpravy se dočkalo také balíčkové schéma Spolu. V něm si je nově možné přikoupit za sto korun dalších 4,5 gigabajtu dat.