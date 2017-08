Farma Čapí hnízdo na Benešovsku vznikla přestavbou zanedbaného statku a lihovaru na multifunkční kongresové centrum. Rekonstrukce začala v roce 2006 a nyní je z něj luxusní areál na pořádání společenských akcí. Sám Andrej Babiš se na Čapím hnízdě nedávno ženil. Policejní vyšetřování souvisí s tím, jak byla stavba Čapího hnízda financována – za jakých okolností byly vyčerpány peníze z evropských fondů na podporu cestovního ruchu.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš od začátku mlžil, kdo je vlastníkem areálu, odmítal, že by šlo o něho samotného. „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří,“ řekl Andrej Babiš týdeníku Respekt v roce 2013.

Sám se ale prořekl ve filmu Víta Klusáka Matrix AB z roku 2015. „Myslím, že je to nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt… Nevede sem dálnice, takže se teď kolegy z vlády snažím přesvědčit především o investici do infrastruktury," řekl o Čapím hnízdu šéf hnutí ANO. Už v době uvedení filmu Babiš obvinil Klusáka z „podrazu“, později tvrdil, že citace byla vytržená z kontextu.

Farma přitom od roku 2006 patřila společnosti Imoba, která spravuje nemovitosti skupiny Agrofert. V roce 2008 však farma změnila vlastnictví a přesunula se pod společnost Farma Čapí hnízdo, která vznikla přejmenováním akciové společnosti ZZN Pelhřimov patřící do holdingu Agrofert, majitelé akcií přitom zůstali anonymní.

Převedení farmy z holdingu Agrofert na anonymní akcie přitom vedlo k získání evropské dotace. Místopředsedou představenstva ZZN Pelhřimov byl v této době Jaroslav Faltýnek a podle policie se měl podílet na účelovém vyvedení farmy z holdingu.

Podívejte se, jak vypadá farma Čapí hnízdo, kde se Babiš nedávno oženil:

V roce 2013, kdy končily dotační podmínky, převzal Čapí hnízdo zpět Agrofert. Podle Babišových slov převzal holding „ztrátovou a předluženou farmu“. Společnost Farma Čapí hnízdo pak zanikla v roce 2014 poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Podle obchodního rejstříku se sloučila s firmou Imoba.

Dotaci nedoporučili experti, úřad neposlechl

V roce 2008 Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo, přestože posudky expertů hovořily proti, jak uvádí server Neovlivní. Podle expertů byl projekt neživotaschopný a neměl valný přínos pro region. Čapí hnízdo je navíc dodnes ztrátové.

Server Neovlivní dále upozornil na to, že žádost o dotaci obsahovala nepravdivé údaje týkající se úvěrové smlouvy, za který měl navíc ručit Agrofert.

Policie se od roku 2015 zabývá tím, zda měla farma na dotaci, která měla jít pro malé a střední podniky, nárok. Prověření případu zadala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která dostala anonymní trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu. Bylo to poté, co na případ upozornil týdeník Euro a posléze i další média.

Kdyby se totiž prokázalo napojení farmy na kapitálově silnější společnost, byla by dotace vyčerpána neoprávněně. A v tom případě by musela Česká republika vrátit 50 milionů korun zpátky. V březnu 2016 začal s vyšetřováním i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Kritika se ozývala také ze sněmovních lavic, když předsedové TOP 09 Miroslav Kalousek a ODS Petr Fiala požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli kauze kolem Čapího hnízda.

Babiš na mimořádné schůzi v březnu 2016 přispěchal s vysvětlením, že Čapí hnízdo vlastnili v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Sněmovna pak na návrh ČSSD mimořádnou schůzi přerušila do doby, než OLAF zveřejní výsledky svého vyšetřování, což by mělo nastat koncem letošního roku.

Česká policie však již stihla sama podniknout zásadní krok a požádat o vydání bývalého majitele Agrofertu Andreje Babiše a bývalého člena představenstva holdingu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

„Jde o poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a o dlouhodobě plánovanou akci mě kriminalizovat. O těchto plánech jsem poprvé slyšel už v dubnu, povídali si o tom poslanci ve sněmovně. Načasování je jasné, je to snaha ovlivnit volby. Jsme jak v 50. letech,“ reagoval Babiš pro deník Právo.

Faltýnek zase odmítl, že by měl s Čapím hnízdem cokoli společného. „Já to ze své strany vidím jako určitou šikanu ze strany policie, protože já si nejsem vědom nějaké své souvislosti s dotací pro Čapí hnízdo,“ řekl Faltýnek České televizi.