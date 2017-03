O vinyly je stále větší zájem, na Berounsku se jich má vyrobit 28 milionů

Letos společnost plánuje vyrobit přibližně 32 milionů desek. V Loděnicích se počítá s výrobou 28 milionů, dva miliony desek by měl vyprodukovat závod v USA a stejné množství nová továrna v Kanadě, která zahájila výrobu letos v lednu.

"V minulém roce jsme koupili firmu Memphis Record Pressing, která v USA vyrábí gramofonové desky, a zároveň dokončili výstavbu závodu v kanadském Burlingtonu, který zahájil výrobu na začátku letošního roku," shrnul Štěrba.

Pro letošek je hlavním úkolem stabilizovat výrobu v obou firmách a postupně rozšiřovat kapacity. "V současné době aktivně jednáme o možnosti vstoupit na asijský trh, kde bychom rádi s místním partnerem otevřeli závod na výrobu desek a tím výrobně pokryli celý svět," dodal.

Spolu s tím pokračují investice do loděnického závodu, každý rok čítají vysoko přes 100 milionů korun a směřují především do nových technologií. Letos bude firma instalovat nejmodernější tiskový stroj Heidelberg, zcela novou linku na výrobu hmoty pro desky a další prostředky mají směřovat do automatizace výrobních procesů.

GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě vinylových desek. V Česku zaměstnává 1650 lidí a dalších 100 v Severní Americe. Mezi její zákazníky patří například hudební vydavatelství Universal Music, výrobce antivirových programů Symantec a prodejce nábytku Ikea, ale i řada menších firem. Vedle hudebních nosičů firma vyrábí třeba obaly na skotskou whisky nebo na vyhlášené francouzské parfémy.

Historie firmy, dříve známé jako Gramofonové závody Loděnice, sahá do roku 1951, kdy v Loděnicích na Berounsku vyrobili první gramofonovou desku. V roce 1988 tehdejší Gramofonové závody vylisovaly první CD a v roce 2001 i první DVD ve střední Evropě.