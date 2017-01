Stát nalije nejvíce do Korejců. Podpořené firmy slibují 10 tisíc pracovních míst

"Rozhodnutí o příslibu udělení investičních pobídek byla udělena zejména investičním záměrům z oblasti výroby. Zároveň se potvrzuje trend, kdy cílíme na projekty zaměřené na kvalitu a vytváření přidané hodnoty," uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Podpořené firmy slíbily vytvořit téměř 10 tisíc nových pracovních míst. Například INA Lanškroun může získat veřejnou podporu až 471 milionů korun na rozšíření svých závodů. Na konci března zahájí plnou výrobu v nové hale ve Svitavách. Společnost avizovala investici ve výši 2,5 miliardy korun.

Společnost Hyundai Mobis, která v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku staví továrnu na výrobu světlometů, se připravuje na zahájení zkušebního provozu, které je naplánováno na únor. Jihokorejská investice v Mošnově má dosáhnout zhruba čtyř miliard korun a strop veřejné podpory je půl miliardy korun.

Více než dvaadvacetimiliardová investice Nexenu je jednou z největších v historii Česka. Korejský výrobce pneumatik postaví továrnu v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. Dokončení stavby Nexen Tire plánuje na přelom let 2017 a 2018 a zahájení výroby v únoru 2018. V roce 2020 počítá firma s tisícovkou zaměstnanců a během šesti let od zahájení výroby má zaměstnávat až 1500 lidí. Po následujících deset let bude moci čerpat investiční pobídky do maximální výše 3,6 miliardy korun.

"Investoři, kteří rozhodnutí v roce 2016 obdrželi, v Česku investují 60 miliard korun. Na své záměry budou moci od státu čerpat podporu, zejména formou slevy na dani, v maximální výši 12,5 miliardy korun," dodal Kučera.

V roce 2015 získalo od státu příslib investiční pobídky 57 projektů investorů a celková výše pobídek činila pět miliard korun. V roce 2014 byla výše přislíbených investičních pobídek 25,5 miliardy korun.

Od července 2014 je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech snížena ze 40 na 25 procent. Pobídky jsou formou veřejné podpory, která slouží k motivaci zahraničních i tuzemských firem investovat do nových závodů nebo modernizace současných.