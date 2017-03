Textilce Pegas klesly tržby, plnánuje ale novou výrobní linku

Proti tomu EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, rostla o pět procent na 47 milionů eur (v přepočtu 1,3 miliardy korun).

"Meziroční růst souvisel ve větší míře s přeceněním akciového opčního programu, který měl v roce 2016 méně negativní dopad do výsledku než v roce předchozím. EBITDA očištěná o tento vliv meziročně vzrostla o 1,4 procenta a dosáhla rekordní výše 48 milionů eur, což je nejlepší výsledek v historii firmy. K nárůstu přispěla i rekordní výroba, jejíž objem narostl o jedno procento. Naopak přenosový mechanismus cen polymerů měl na provozní výsledek v meziročním srovnání negativní vliv," uvedl Židek.

Objem výroby má v budoucnu narůst, až bude dokončena nová výrobní linka v závodě ve Znojmě. "V komerčním režimu by měla fungovat od začátku druhého pololetí," uvedl generální ředitel František Řezáč. Brzy by se měl začít stavět druhý závod v zahraničí, a to v Jihoafrické republice. Aktuálně firma dokončuje jednání o koupi pozemku u Kapského Města a příznivě se podle Řezáče vyvíjejí i jednání se zákazníky.

Společnost letos v lednu také vydala sedmileté dluhopisy s ročním úrokem 1,875 procenta za 50 milionů eur (1,35 mld korun).

Letošní kapacitu výroby má společnost vyprodanou. "Do hospodaření se od poloviny roku pozitivně promítne spuštění nové výrobní linky. Na druhou stranu, vývoj cen polymerů je těžké odhadovat. Po dlouhém období stability, která trvala celý loňský rok, by nás nepřekvapil růst cen, což by do určité míry ovlivnilo naše hospodaření," uvedl Řezáč. Odhady ukazatele EBITDA na letošní rok zůstávají na úrovni loňska. Dividenda by se letos měla vyplácet ve výši 1,3 eura (35 korun) na akcii, což je o pět centů více než loni.

Podnik vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají ve stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Společnost je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku a zaměstnává v ČR 570 lidí. Je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě, kde však koncem března skončí.