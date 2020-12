Aplikace Human Anatomy VR zcela mění způsob vzdělávání | E15.cz

Tělo dospělého člověka má 206 kostí, kolem 640 svalů, triliony buněk a nebuněčných tkání těla. Prozkoumat podrobně tento systém bylo vždy velmi komplikované a zdlouhavé, protože k dispozici byly jen obrázky, fotografie a knihy. Doslova převrat při studiu lidského těla teď nabízí využití virtuální reality v unikátní aplikaci Human Anatomy VR, která je dílem společnosti Virtual Medicine.

Pokud jsou struktury, orgány či tkáně lidského těla interaktivní, můžeme je otáčet, mít je prakticky na dotek, můžeme se do nich doslova ponořit, nebo je dokonce rozebírat ve virtuální realitě, tedy 3D prostředí, pak je samozřejmě anatomie jednodušší, přitažlivější a zajímavější.

Aplikaci Human Anatomy VR, která vznikla ve společnosti Virtual Medicine na Slovensku, si už proto stáhly po celém světě desítky tisíc lidí ve více než 150 zemích. Hodnota firmy, která přišla s převratnou technologií, dnes dosahuje kolem 150 milionů korun a polovina příjmů plyne v současnosti z USA.

„Především ale průzkum ukázal, že studentům se díky naší aplikaci zlepšily výsledky u zkoušek průměrně o 25 procent. Více než 90 procent z nich říká, že se jim předmět anatomie učí snadněji, že se podstatně zkrátil čas, který museli učení věnovat a že by chtěli podobné využití moderních technologií i u dalších předmětů. Výhody toho, že všechno je k dispozici v online světě, se logicky velmi kladně projevily při letošní vynucené distanční výuce kvůli koronavirové pandemii,“ říká Tomáš Brngál (28), spoluzakladatel a CEO startupu Virtual Medicine.

Doktor Brngál přitom hovoří ze svých vlastních zkušeností, protože cestu k aplikaci Human Anatomy VR mu otevřelo jeho studium všeobecné medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a také spolupráce s několika dalšími kolegy z firmy, kterými jsou především Miloš Svrček, Michal Tkáč a Filip Šandor.

Samotný nápad vznikl už v roce 2014. Firma Virtual Medicine byla oficiálně založena o dva roky později a například první učebna v České republice, kde se aplikace začala také používat, vznikla na podzim 2018. Aplikace je placená, ale použití je velmi jednoduché. Pro virtuální realitu musíte mít speciální brýle, na rozšířenou realitu stačí smartphone nebo tablet. Aplikace je v App storech k nalezení pod jménem AR Anatomy, případně High School Anatomy. A pro různé stupně škol existují různé varianty. Stáhnout si ji může i jednotlivec.

„Lidský mozek je při zkoumání pomocí naší aplikace vidět dokonce lépe než při pitvě, protože se jde do těch největších možných podrobností, které jinak člověk jen velmi těžko registruje. Ve vysokoškolské verzi máme až 10 000 anatomických pojmů, každá céva, každý nerv má své jméno a je tam o něm text. Dohromady to představuje 700 stran textu o velikosti klasické A4. Kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak s námi je anatomie, která vypadá tak složitě, hračka,“ vysvětluje Tomáš Brngál.

Z uživatelského a obsahového hlediska je Human Anatomy VR jedinečná i v celosvětovém kontextu. Využívá Windows Mixed Reality, což je platforma pro smíšenou realitu v rámci operačního systému Windows 10. Používány jsou i brýle pro rozšířenou realitu HoloLens a cloudové služby Microsoft Azure.

MUDr. Tomáš Brngál

Rozšířená budoucnost

Výzkumníci a designéři firmy Virtual Medicine přitom dál pokračují ve vývoji. To byl také jeden z důvodů, proč jejich produkt získal v kategorii zdravotnictví vítězství v soutěži Microsoft Awards 2019. V ní byly letos v létě vybrány nejlepší a nejinovativnější řešení nebo aplikace v různých oborech. „Žijeme ve světě, v němž se tempo digitalizace, automatizace a modernizace stále zvyšuje a ovlivňuje celou řadu odvětví lidské činnosti. Projekty, které porota v naší soutěži vybrala, zlepšují život pacientům, usnadňují vzdělávání, posilují zabezpečení dat, zefektivňují komunikaci úřadů nebo pomáhají firmám s obchodní strategií či zvyšují jejich konkurenceschopnost,“ komentoval vítěze soutěže Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko.

Ve vysokoškolské verzi funguje Human Anatomy VR v angličtině a latině, středoškolská verze je kromě slovenštiny a češtiny také v angličtině, němčině, chystá se španělština a další jazyky. V České republice jí už využívají školy v Mladé Boleslavi, Šumperku, Karlových Varech a dalších patnáct českých škol se o produkt intenzivně zajímá a plánuje jeho koupi. Investice pro 16 studentů či žáků na jednu učebnu je kolem milionu korun.

„Zatím to slouží pro výuku, ale pracujeme i na dalších projektech, protože si myslíme, že tato technologie může být pro budoucnost medicíny velkým přínosem. Dá se využít například také v diagnostice nemocných pacientů či při terapii. Ve virtuální realitě by si mohli studenti vyzkoušet i operace nanečisto,“ dodává k perspektivám společnosti Virtual Medicine její generální ředitel Tomáš Brngál.