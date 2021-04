Speciální software umí prodloužit život drahých baterií. | E15.cz

Nabíjení elektromobilů Autor: profimedia.cz

Baterie pro velká zařízení jako automobily či lodě, nebo naopak uložení energie třeba ze solárních elektráren jsou stále dost drahé. Pomocí speciálního softwaru však lze na dálku jejich životnost prodloužit. Za novinkou právě zkoušenou v pilotním projektu stojí česko-slovenský startup BatteryCheck.

Samozřejmě, že software nedokáže baterii předělat. Umí ale ukázat, proč se někdy vybíjí rychleji než jindy. Nebo proč má při určitém používání kratší životnost než při jiném. Najít slabá místa jejího života, což může majitel či provozovatel napříště využít k jejímu efektivnějšímu používání. A tak i prodloužení její životnosti.

Otevřít pytel se zajícem

Společnost BatteryCheck, která software vyvíjí, přitom měla původně jiný podnikatelský plán. „Chtěli jsme vytvářet úložiště energie pro velké objekty i rodinné domy pomocí použitých baterií z elektroaut, autobusů a podobně. Zjistili jsem ale, že je u nich velmi těžké zjistit, jak s nimi předchozí majitel zacházel, zda se v jejich použití nevyskytly nějaké anomálie… Zkrátka získat jejich zdravotní kartu,“ říká zakladatel firmy Michal Šaštinský. Jinými slovy, je těžké zjistit, jak dlouho ještě použitá baterie vydrží.

Proto se pustil do vývoje softwaru, který by takové informace dokázal zmapovat a předat uživateli. Opustil původní podnikatelský plán a začal se „zdravotnímu stavu“ baterií věnovat naplno.

Klienti BatteryCheck se mohou vzdáleně připojit do systému, vytvořeného touto společností. Přesněji řečeno do něj mohou v pravidelných intervalech připojovat baterii, která díky řídícímu systému dokáže dávat o sobě data podobně jako třeba automobil v servisu. Software běžící v cloudu Microsoft Azure hledá anomálie a problémy, o kterých informuje klienta. Takto dokáže předpovědět, kdy bude připojená baterie na konci své životnosti. Což může být důležité nejen pro ekonomiku, ale u některých zařízení i pro bezpečnost.

Vyřazují se i baterie s 80 % kapacity

„Výstupy dodáváme podle potřeb klienta tak, aby s nimi mohl pracovat v různých aplikacích,“ říká Šaštinský. Navíc věří, že toto softwarové řešení nejen pomůže lepšímu využití baterií, ale také může posílit trh s jejich druhotným využitím. Podle něj se často z provozu vyřazují baterie, které mají i 80 % kapacity.

V současnosti má jeho startup deset klientů, u nichž projekt pilotuje. Počítá, že část z nich se brzy stane prvními komerčními zákazníky. Soustředit se chce na elektrické nářadí, průmyslové roboty, terénní vozidla, specializovaná zařízení a IoT senzory. Samozřejmě i elektromobily, ovšem u těch se hledají i jiná řešení od jiných firem.

Startup sází na to, že svět začíná být bateriemi doslova zaplavován. A jejich lepší využití, stejně jako dobrý monitoring, umožňující jejich lepší druhotné využití poslouží i ekologii.

Pro svůj rozjezd BatteryCheck využil mimo jiné program Microsoft for Startups. Do něj společnost Microsoft nedávno vložila 500 milionů dolarů (zhruba 11 miliard korun) právě pro podporu podobných projektů.

V České republice a na Slovensku mají startupy v jeho rámci přístup ke kreditům na cloudové služby v celkové výši 120 tisíc dolarů (2,6 milionu korun) a možnost konzultovat svá řešení s cloud architekty Microsoftu či speciálním poradcem, který jim pomáhá se zapojením do jednotlivých programů. Podmínkou pro přihlášení do Microsoft for Startups je, aby mladé firmy působily v oblasti B2B. Aktuálně je jich zapojených dvacet šest za Českou republiku i Slovensko.

Startupy vytvářejí polovinu nových pracovních míst

„Mladé, začínající firmy podporujeme z řady důvodů. Především přinášejí do ekonomiky inovace. Také podporují digitální transformaci dalších firem. Například tím, že jim poskytují zajímavé nástroje a aplikace,“ říká Dalibor Kačmář, technologický šéf českého a slovenského Microsoftu.

V regionu střední a východní Evropy je podle něj takových firem celá řada. Jen se o nich moc nemluví. Pokud jsou úspěšné, přitahují investice a může se stát, že nakonec vyrostou na jiné úrovně.

„Na případný neúspěch některého z projektů se díváme z pozitivní stránky, protože i taková zkušenost má pro startupovou firmu velký význam. Lidé se v nich mnohému naučí a pak s nabytými schopnostmi jdou dál svým profesním životem,“ dodává Kačmář.

OECD zdůrazňuje, že také vytvářejí řadu pracovních příležitostí, pokud získají ve své domovské zemi podporu a nemají problém prodávat své produkty přes hranice. Statistiky této organizace dokonce uvádějí, že zaměstnávají v průměru 20 procent pracovního trhu, a dokonce vytvářejí téměř polovinu nových pracovních míst.