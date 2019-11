Digitální továrna 2.0 přichází, data jsou její hnací silou | E15.cz

Brýle HoloLens od MicrosoftAutor: Microsoft

Možnosti digitalizace továren se neustále posouvají a české firmy tuto dynamiku podceňují. Vyplývá to z dat jedné z největších technologických firem světa, společnosti Microsoft. Podle ní v Česku působí jen 12 procent firem, které se domnívají, že se v dohledné době jejich obor zásadně promění. Před mnohými českými firmami stojí ještě další výzva: oproti svým konkurentům v Evropě vykazují totiž výrazně nižší úroveň adopce moderních technologií – téměř o 20 procent. Nejde přitom jen o to, že by podniky technologie neměly, častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají nebo dostatečně nevyhodnocují získaná data.

Technologická firma přitom nedávno v Brně ukázala, že už nyní je možné vybudovat chytrou továrnu sbírající a analyzující data nejen ze strojů, produktů, ale i materiálů. Nebo například z vysokozdvižných vozíků. „Pomocí senzorů dokážeme zjistit, jak je třeba využívaný vysokozdvižný vozík. Když pak ředitel výroby přijde s tím, že kvůli navýšení výroby potřebuje nové vysokozdvižné vozíky, analytici dat mu dokážou oponovat,“ říká Adéla Mikschiková, Business Development Manager firmy Adastra. „Třeba tím, že je potřeba spíše zefektivnit jejich využití a naplánovat práci vozíků s operátorem výroby tak, aby zbytečně nikde nestály,“ doplňuje.

Sbírání dat ze strojů a kamerových systémů může mít ale i bezpečnostní využití. Pokud v nějaké části továrny dlouhodobě dochází ke zraněním, analytik jej může jak fyzicky, tak digitálně označit a vozíky, které mohou být na nepřehledných místech nebezpečné, do něj nevpustit. V případě, že se tam s nimi operátoři pak přece jenom vydají, systém okamžitě automaticky pošle upozornění manažerovi bezpečnosti i konkrétnímu zaměstnanci, který nastavená pravidla porušil.

Hlavní výhodou digitální továrny je podle Microsoftu koncentrace veškerých dat na jednom místě, kde je systém třídí a následně interpretuje. V takzvaném velíně továrny pak analytici na základě dat mohou doporučit kroky, které mohou výrobu optimalizovat, přičemž v předem nastavených případech pak systém může zakročit i sám.

Digitální továrna tak například vypne větráky v době, kdy nehrozí přehřátí výrobní linky, a naopak se zvyšuje pravděpodobnost přečerpání nasmlouvané výše odebírané elektřiny. Motivem k takovému zásahu jsou úspory, pokud totiž továrna odebírá elektřiny více, než si objednala, musí platit vysoké pokuty.

Velín je zároveň i místem, kde digitální továrny řeší poruchy. Jakmile výrobní linka přestane pracovat, dispečer ve velíně zjistí, kde jsou potřebné náhradní díly a pošle tam opraváře, který je právě na tento druh oprav kvalifikovaný. Tomu přijde mobilní notifikace i s potřebnými dokumenty, jak jinak než v digitální podobě, nebo například s doporučením, jaké nářadí a pomůcky si má vzít s sebou.

Digitální továrna pomáhá nejen v samotné výrobě, ale zefektivňuje také výchovu nových zaměstnanců. Pomocí interaktivních obrazovek má zaučující se operátor možnost zautomatizovat si procesy tím, že postupuje krok za krokem podle návodu na monitoru. Slovenská společnost Dorps jde v tomto ohledu ještě dál. V brýlích pro smíšenou realitu HoloLens může mít zaměstnanec pokyny přímo před očima.

„Díky tomu, že se operátor zaučuje sám, se mistr může věnovat vlastní práci. To je v době, kdy v tuzemských továrnách chybí desetitisíce lidí, obrovská výhoda. U brýlí, které obohacují realitu, je největším kladem pak to, že má operátor obě ruce volné a může se tak více z hlediska pracovního postupu, který je simulován v brýlích, přiblížit skutečné situaci,“ říká šéf firmy Dorps Dušan Okleštek.

Zkouší ji například automobilový závod PSA Trnava nebo developer HB Reavis. „Klient při výuce může kombinovat 3D modely se zmapovaným reálným prostorem například výrobní linky. Nováčkovi se tak nad linkou zobrazují popisné informace nebo i animace, jak má postupovat,“ zmiňuje hlavní výhody digitální výuky Okleštek. Další funkcí brýlí HoloLens je možnost pomáhat na dálku. „V případě potíží tak expertní asistent může vidět to co operátor a do sluchátek mu poradit, jak problém vyřešit,“ vysvětluje další z funkcí brýlí Okleštek.