Domácí mazlíčky nemá pojištěné ani procento Čechů, říkají zakladatelé zvířecí pojišťovny | E15.cz

Ilustrační fotoAutor: profimedia.cz

Češi jsou sice národem milovníků psů a koček, jen minimum z nich si ale své mazlíčky pojišťuje. Změnit to chce společnost Petline, která u nás začala nabízet první on-line zdravotní a úrazové pojištění pro domácí mazlíčky. Její zakladatelé Jan Moravec a Derek Cummins chtějí mít do konce roku 13 tisíc zákazníků.

Proč bych si měl psa pojistit právě u vás?

JM: Jako jediné pojištění tohoto typu v Česku hradí to naše náklady přímo veterináři. Když máte náročnější úrazy nebo nemoci, tak vám určitě pomůže skutečnost, že na místě nemusíte zaplatit nějakých 20, 30, 40 tisíc. Může to být i více, u lepších klinik nebo třeba u velkých plemen stojí ortopedické operace na obou nohou až okolo 100 tisíc. U veterináře musíte uhradit jen spoluúčast deset procent. Zadruhé nepotřebujete žádné formuláře. Přijdete k veterináři, on vašeho mazlíčka ošetří, vy zaplatíte deset procent a odcházíte. Z klientů si vás neděláme rukojmí, které musí zjišťovat, co mu vlastně pojišťovna proplatí. Pojistnou událost likvidujeme on-line do 30 minut. Všechny provozní systémy veterinářů máme napojené k nám on-line. Naše třetí výhoda je, že jsme na rozdíl od jiných pojišťoven, které nabízí podobné produkty, naprosto transparentní. Na našem webu máme stránku, která se jmenuje Naše háčky a kličky, kde říkáme, co hradíme a co nehradíme. Jsou tam některé výluky, kterých je nejméně na našem trhu. První věc, proč tady nefungovalo pojištění v takové míře, jak by mohlo, je podle našeho názoru to, že tady neexistoval produkt, který by byl atraktivní a vhodně mixoval cenu, pojistné plnění a řešení problému. Zakladatelé pojišťovny Petline Derek Cummins (vlevo) a Jan MoravecAutor: Petline

Mluvil jste o napojení systému on-line. Jak to funguje?

JM: Veterináři mají své klasické provozní systémy, které běžně používají. Po provedení veškerého ošetření zadají do počítače detaily a jedním tlačítkem je pošlou k nám, kde se to automaticky zpracuje, vyhodnotí se riziko a následně do pár vteřin mu odpovídáme s informací o přesné částce, kterou uhradíme za klienta. To mu přijde zpátky do systému a náš společný klient zaplatí spoluúčast, která je v drtivé většině případů deset procent. Odpadá díky tomu vyplňování formulářů a papírování související s pojistnou událostí. Ten systém je postavený na cloudovém řešení Dynamics od Microsoftu a my jsme si na něj nechali udělat nástavbu od společnosti LLP CRM. Dynamics je vlastně platforma a nad ním se budují další specifické systémy jako je například ten náš pro pojištění zvířat. Projekt se Microsoftu tak líbil, že se dostal až do finále letošního ročníku soutěže Microsoft Awards 2018.

Jak vlastně vypadá tuzemský trh s pojištěním pro psy a kočky? Konkurují vám Česká pojišťovna nebo Česká podnikatelská pojišťovna…

JM: Ještě to nabízí pojišťovna Slavia a myslivecká pojišťovna Halali. Ty tady byly, když jsme vstoupili na trh, ale my jsme věděli, že propojištěnost na českém trhu byla pod půl procentem. Ve Velké Británii je to asi 55 procent, ve Švédsku 65 procent a my jsme neviděli důvod, proč by u nás, kde se chová skutečně velké množství psů a koček, pojištění psů a koček nemohlo uspět. Na trhu ale byly neadekvátní produkty, které nesplňovaly požadavky lidí. Pojištění zvířat zde získalo negativní nálepku a my se to snažíme změnit.

Na webu máte jako partnera pojišťovnu ČSOB. Jakou roli hraje?

JM: Jelikož nejsme pojišťovna a nemáme pojišťovací licenci, tak pojistné riziko upisujeme u ČSOB. V praxi to znamená, že jakýkoli kontakt týkající se prodeje nebo pojistných událostí a podobně je na naší straně. Je to vlastně finanční služba, kterou si u ČSOB nakupujeme.

Jak svůj projekt financujete?

DC: Máme „andělského“ investora z Česka a nyní se blížíme zisku dalších tuzemských investorů.

Kolik máte zákazníků?

DC: Naším cílem je aktuálně 13 tisíc zákazníků na konci letošního roku.

JM: Asi vám teď nezvládneme dát přesné počty, protože je nechceme exponovat před naší konkurencí, ale rosteme v řádu tisíců každý měsíc. Během příštího roku zdvojnásobíme počet pojištěných zvířat v Česku.

Fungujete na bázi smluvní sítě s veterináři. Co to znamená pro klienta?

JM: Máme v Česku smlouvu asi se čtyřmi stovkami klinik, což je něco přes sedmdesát procent všech veterinárních zařízení. Náš klient musí do jedné z těch klinik, aby mohl čerpat pojistné.

Když budu se psem na dovolené, on se mi zraní a já budu muset rychle vyhledat pomoc veterináře, s nímž nemáte smlouvu, proplatíte mi pojistné?

JM: Akutní situace proplácíme i z jiných klinik. Všichni naši zaměstnanci mají vlastní zvířata, takže takové situaci rozumíme. V momentě, kdy máte akutní věc, tak běžíte za nejbližším veterinářem a není to problém. Když máte plánovaný ortopedický zákrok, tak musíte samozřejmě k nám do sítě klinik.

Co chystáte do budoucna? Je pro vás místo například na některém ze sousedních trhů?

JM: Prostor tam je, protože dle našeho názoru nefunguje pojištění psů a koček dobře ani v okolních zemích. Model, který tam je nastavený, je velmi podobný tomu českému. My sice uvádíme příklad propojištěnosti zvířat ve Velké Británii, ale i tam je vlastně nastaven stále ten starý systém. Situace se mění jen pomalu. My jsme přišli s výraznější změnou. I v Británii funguje jen 40 procent veterinářů tak, jak my spolupracujeme se všemi našimi partnery. Fungují tam ještě staré formuláře a ten dobíhající konzervativní přístup k pojištění, takže paradoxně i v Británii je obrovský prostor pro inovace. A stejně tak i v okolních zemích. Pojišťovnictví je konzervativní obor. Kvůli tomu, že pojištění mazlíčků není hlavní linie jako třeba životní pojištění nebo pojištění domácností, se mu nevěnují a ani nemohou věnovat velké pojišťovny.

Uvažujete o rozšiřování nabídky o další zvířata, například koně?

JM: Pojišťovnictví funguje na bázi objemu a zároveň statistiky. Abyste měl dostatečně rozumnou kalkulaci pro rozumný produkt, tak musíte mít dostatečně velký vzorek toho, jak to funguje, jaké tam jsou nemoci a tak podobně. U psů a koček jsme ten vzorek do značné míry transferovali z jiného prostředí a přizpůsobili ho naším podmínkám. U koní nemáme důvěru v to, že údaje například z Velké Británie by byly platné i u nás. Každopádně se na to díváme jako na velkou příležitost, ale bude těžké to udělat tak, aby ten produkt byl udržitelný a zároveň atraktivní. Můžete mít produkt, který bude levný, ale nic nekryje a tím pádem si ho nikdo nekoupí. A nebo jsou lidé naštvaní. Aby byl produkt smysluplný a kryl významnou část nákladů, tak musí být rozumně naceněný. Když máte koně za miliony a něco se mu stane, tak musíte mít dobře spočítané, kolika koním z té stovky se to může stát a kolik to asi tak v průměru zaplatíte za ošetření a kolik chcete, aby tam měl klient spoluúčast. Tyto modely si nyní připravujeme a sbíráme potřebná data. Určitě do toho chceme jít.

Která zvířata by mohla vaše portfolio rozšířit bezprostředně po psech a kočkách?

JM: Určitě se díváme na plazy a domácí králíčky.

DC: Ve Velké Británii je trh s pojištěním zvířat 35 let starý. Určitě tam pojišťují koně, o kterých jsme mluvili, ale také králíky a exotické plazy, jako jsou hadi. Český trh je mnohem menší než ten britský a my diskutujeme například o koních velmi často a jednou to třeba bude náš další cíl, ale aktuálně se snažíme soustředit na psy a kočky a nabídnout našim klientům dobrý servis v této oblasti.