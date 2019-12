Hotel bez recepce. Start-up Mews mění zažitá pravidla | E15.cz

Klasická hotelová recepce je přežitkem, který patří do minulého století, tvrdí zakladatel českého start-upu Mews Richard Valtr. Jeho firma vymyslela cloudový systém na správu rezervací, check-inů a vyřizování dalších požadavků hostů. Aplikaci, která mimo jiné nahrazuje rutinní práci recepčních, využívá už přes 1200 ubytovacích zařízení nejen v Evropě. Teď se Mews chystají dobýt USA.

Valtr má sám zkušenost s prací hotelového recepčního. „Přišlo mi, že bych mohl být víc užitečný, než jako zapisovatel hostů co vyřizuje agendu při check-inu,“ říká. Příležitost k realizaci svých nápadů dostal, když se jeho rodina rozhodla vybudovat v Praze hotel. „Celý byznys jsem chtěl posunout do 21. století, kdy je běžné řešit vše online, zvlášť když každý máme v kapse chytrý telefon. Žádný ze stávajících systémů mi nevyhovoval, tak jsme se dali do vývoje svého vlastního systému pro management hotelu, co slouží i hostům, kteří se v něm ubytují,“ popisuje Valtr technologii, kterou původně stvořil pro hotel Emblem.

Systém Mews, běžící v cloudovém prostředí Microsoft Azure, umožní klientům hotelů, aby prostřednictvím aplikace absolvovali celý proces cesty do hotelu - od rezervace, platby, přes registraci při příjezdu na místo až po objednávání služeb během pobytu. Virtuální check-in je k dispozici kdykoliv, nezávisle na přítomnosti recepčního.

To ale neznamená, že by hotely po zavedení systému Mews pozici recepčního rušily. Jen se místo rutinního vydávání klíčů věnuje jiným činnostem. „Mění se v partnery, kteří umí udělat dobrou kávu, posedět s hostem a poradit mu, kam se vydat, protože znají město jako své boty,“ popisuje novou roli recepčních Valtr.

Silná západní Evropa

Poté, co Mews úspěšně zprovoznili službu v pražském hotelu Emblem, projevili o projekt zájem nejen čeští, ale i zahraniční ubytovatelé. Zpočátku se Mews prosadili především u hostelů, mezi velké zákazníky patří například globální síť Generator Hostels. Postupně projevovaly zájem i hotelové řetězce, dnes službu Mews mají k dispozici například klienti sítí Accor a Student Hotels.

Zpočátku přitom bylo klienty obtížné přesvědčit, že je změna přínosná. „V hotelovém průmyslu panuje místy konzervativnější přístup ‘když něco funguje, tak proč to měnit’. Učíme je však, že existuje lepší řešení, než to staré on-premise,“ popisuje Valtr s tím, že hotely se často ani nemohou vzdát původních zavedených systémů, které jim například umožňují komunikaci s centrálami. Mews s tím počítá a dokáže svůj systém integrovat do původního softwaru.

Celkem Mews využívá přes 1200 hotelů. „Nejsilnější jsme nyní ve Francii, Británii, Španělsku a Beneluxu, kde získáváme také mnohá ocenění,“ říká Valtr. Nyní Mews proniká na americký trh. Firma v zámoří nedávno otevřela pobočku a Valtr přesídlil do USA, aby tamní expanzi podpořil. Mews letos od investorů získali stovky milionů korun a část z této sumy chtějí použít i v USA.

Místo recepce tetovací salón

Hotelům, které Mews nasadily, přineslo rušení recepcí nečekaný bonus – uvolněný prostor, obvykle na atraktivním místě hned u vchodu do hotelu, mohou využít novým způsobem a obohatit tak svou nabídku o další služby. Obvykle jde o různé odpočinkové zóny, například jeden nizozemský hotel ale na místě původní recepce vytvořil tetovací salón.

Systém Mews má kromě zákaznického servisu viditelného navenek i druhou stránku, zajímavou především pro hoteliéra. Díky tomu, že přes systém proudí objednávky a platby, dokáže analyzovat finanční toky v hotelu, pomáhá hledat úspory a radí i při utváření cen.

Tuto stránku aplikace chtějí v Mews do budoucna rozvíjet i proto, že se hodlají prosadit i u středně velkých řetězců. „Zejména jejich management potřebuje aplikaci, která jim poskytne celkový pohled na jejich business napříč všemi hotely v řetězci. Také jejich operativa často vyžaduje funkce v úrovni nad jednotlivými hotely. Potřebují jisté prvky CRM, loyalty programy, atp. Mnohé z těchto řetězců se snaží vytvořit vlastní platformu, která jim jednotlivé hotely propojí. My takovou platformu již několik let stavíme,“ říká Valtr.

Ačkoliv podnikání Mews už dávno překročilo české hranice, vývojový tým stále zůstává v Česku. V současnosti Mews Systems zaměstnávají okolo 380 lidí, každý měsíc jejich počet ale stoupne zhruba o deset procent.