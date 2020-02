Tatra kolem světa 2: expedice si veze kilometry kabelů | E15.cz

Tatra kolem světa 2Autor:

Starý nákladní vůz disponující jen jednoduchou mechanikou, vedle toho desítky čidel a kilometry kabelů. Tak vypadá expediční speciál, který má za tři roky urazit vzdálenost odpovídající skoro sedmi cestám kolem rovníku. Expedice Tatra kolem světa 2, která odstartuje na konci února, má velké ambice.

„Rozsáhlé sledovací systémy nejsou samoúčelné, mají pomoci posádce k dokončení cesty. Protože expedice se bude často pohybovat daleko od civilizace a případné poruchy by musela řešit na vlastní pěst, potřebuje o poruchách vědět pokud možno dříve, než k nim dojde,“ popisuje Marek Burkoň ze společnosti KPCS, která tatru systémy vybavila. „Sledujeme třeba teplotu válců, brzd nebo ložisek, měříme vibrace, sledujeme tlaky a teploty v pneumatikách, či tlaky v klimatizačních okruzích obytné nástavby. Data v co nejrychlejším čase putují do cloudového prostředí k pokročilejším analýzám a k aktivnímu uskladnění. Dokážeme tak posádku upozornit, že některý díl pravděpodobně brzy selže,“ říká.

KPCS při navrhování výbavy pro expediční tatru čerpá z dřívějších zkušeností, kdy dodávala monitorovací systémy pro závodní speciál Martina Macíka na Rallye Dakar. „Na Dakaru je vše stále na hraně možností lidí i techniky. Klidně ať to v cíli shoří, hlavně ať to dojede. Přes noc se zničené věci opravují, nebo vymění a jede se dál. Naše čidla třeba na závodním speciálu odhalila komponenty, které byly těsně před smrtí, ale na první pohled na nich nebylo nic znát,“ popisuje. „Tatra kolem světa nespěchá, neskáče mnohametrové skoky, nedrží motor a komponenty vozu na hranici fyzikálních možností po dobu 14 dní. Naopak zde se s maximální pečlivostí a citem klade důraz na několikaletou stabilitu a spolehlivost vozu,“ dodává.

Čidla se starají také o pohodlí posádky. Měří teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu, technika následně reguluje vytápění i větrání. Obytná část je kompletně utěsněná a vzduch uvnitř by se tak bez nuceného větrání rychle „vydýchal“.

Ostře sledovaná cesta

Projekt cesty tatrou kolem světa, který navazuje na slavnou expedici z let 1987 až 1990, se zrodil ze setkání cestovatele Marka Havlíčka a podnikatele a dobrodruha v jedné osobě Petra Holečka. Havlíček jako první Čech objel na jeden zátah celou Afriku, má za sebou už i cestu kolem světa. Holeček léta působil v africké Angole jako humanitární pracovník a později zde podnikal, mimo jiné jako autodopravce s tatrami. „Petr nemá tolik zkušeností s cestování, ale má tolik kladných vlastností a přínosů pro expedici, že bez něj bych do toho prostě nešel. Myslím si, že spolu jsme schopni udělat něco mimořádného, že se z toho stane největší česká cestovatelská událost za posledních 30 let,” říká Havlíček.

Havlíček s Holečkem mají v plánu expedici do detailu „obnažit“ na sociálních sítích. Členové výpravy budou pravidelně informovat o svých zážitcích, lidé se jich budou moci průběžně na cokoliv ptát, pro technické typy budou dostupná data z čidel, která sledují tatru na každém metru její cesty. „Na cestě každý den zažíváte silné příběhy, které mění vaše vnímání světa a životní hodnoty. Přišel jsem na to, že Evropa není střed vesmíru. A teď chci lidem ukázat, jak se žije jinde. Chci lidem nabídnout tolik atraktivních výstupů a ukázat jim jiný svět, než znají,“ říká Havlíček.

Otevřenost má samozřejmě i své stinné stránky. „Jakmile expedici sociálně obnažíme, musíme počítat s tím, že otevíráme dveře různým příspěvkům. Máme připravenou robotickou analýzu zpráv, která bude příspěvky třídit. Některé zprávy odešleme rovnou expedici, ale stále tu bude jakési dispečerské centrum v Praze, které může některé nerelevantní příspěvky nebo spam odklonit,“ upozorňuje Burkoň z KPCS.

Cíl ve Vladivostoku

První etapa expedice vede z Česka na ruský Dálný východ. Účastníci na cestě stráví devět měsíců a ujedou 70 tisíc kilometrů. Odsud tatra odpluje lodí do Jižní Ameriky, následovat budou dvě etapy z Chile až do Kanady. Závěrečná, a podle organizátorů nejnáročnější část cesty, povede napříč Afrikou a Evropou zpět to Česka.

Celou dobu bude tatra sbírat data o svém provozu a odesílat je do cloudového prostředí Microsoft Azure. Informace využije jak posádka, tak i dodavatelé technologií. Údaje by mohly mít hodnotu i pro kopřivnickou automobilku. „Vytváříme tímto vlastně virtuální zdravotní kartu automobilu, do které budou naši virtuální lidští i technologičtí lékaři pravidelně zapisovat výsledky prohlídek. Tomu, kdo v takové kartě umí číst, může dobře posloužit,“popisuje Burkoň.

Své technologie v expediční tatře netestuje jen KPCS. Členy posádky vybaví výrobce outdoorového oblečení Husky, výrobce matrací Tropical s expedicí dokonce vyvinou speciální matraci do kempinkových vozů, kterou nyní nabídne i dalším cestovatelům.