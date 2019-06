Portál občana se otevře milionům lidí. Nabídne přihlášení přes banku nebo upozornění na prošlý řidičák | E15.cz

Ilustrační fotoAutor: Profimedia Od loňského července mohou lidé komunikovat s úřady prostřednictvím Portálu občana. Zatím se přes něj lze podívat například do katastru nemovitostí, podat daňové přiznání nebo si zkontrolovat, kolik bodů vám zbývá v řidičském průkazu. V budoucnu uživatelům nabídne další funkce, jako je například upozornění na končící platnost dokladů, platební bránu, doklad o bezdlužnosti a mnoho dalších.

Na rozdíl od klasických aplikací, jejichž tvorba většinou trvá několik let, se Portál občana podařilo spustit během rekordně krátké doby. Od okamžiku, kdy ministerstvo vnitra stanovilo základní funkční požadavky, uběhl do jeho spuštění pouze necelý rok.

„Pro takový systém se běžně i několik měsíců píše dokumentace a zadání a následně se několik let implementuje dodávka. První verzi portálu vidí objednavatel tedy až po zmíněných několika letech. Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) ale zvolila řešení prostřednictvím DevOps a cloudové platformy, která urychluje a zlevňuje tvorbu aplikace i díky tomu, že nevyžaduje nakoupení a instalaci drahého hardwaru. Agentura NAKIT tak měla po několika týdnech k dispozici hrubý náčrt portálu, který pak společně s ministerstvem vnitra dotvořila do finálního stavu, a nyní se může soustředit už jen na dolaďování a přidávání dalších funkcí,“ popisuje Václav Koudele, manažer strategických projektů veřejné správy společnosti Microsoft.

Výhoda využití cloudového řešení je ale i finanční. Ministerstvo vnitra totiž platí jen za to, jaký výkon právě potřebuje. Ve srovnání s jinými systémy podobného typu jsou proto náklady na Portál občana nižší. „V poslední době se náklady na měsíční produkci systému snížily z původních 120 tisíc na zhruba polovinu. Díky optimalizaci provozu a díky využívání platformních cloudových služeb dochází ke zlevňování celkových nákladů,“ kvituje spolupráci vládní zmocněnec pro digitalizaci a generální ředitel státního podniku NAKIT Vladimír Dzurilla. Řešení v cloudu Microsoft Azure navíc díky využitým technologiím umožňuje trvalý provoz, portál běží už téměř rok bez odstávky.

Pražská VFN zkoumá využití umělé inteligence. Lékaře nenahradí, ale může mu pomoci

Jednodušší přihlášení otevře portál milionům lidí

Nyní Portál občana prochází fází postupného rozvoje. Služby se rozšiřují a přibývají. Zlomové by mělo být hlavně zavedení takzvaného Bank ID, které umožní přihlašování do systému přes údaje z on-line bankovnictví. Tím odpadne nutnost pamatovat si další uživatelská jména i hesla, nutnost využívat k přihlášení datovou schránku nebo občanský průkaz s čipem a vstup do portálu pak podle Vladimíra Dzurilly rázem získá zhruba pět a půl milionu uživatelů. Do provozu by se tento systém přihlášení mohl dostat v příštím roce. „Věc se musí nejprve vyřešit legislativně na ministerstvu vnitra a ministerstvu financí a s bankami musíme doladit poslední detaily,“ říká Vladimír Dzurilla. Dnes je k přihlášení do systému nutné mít zřízenou datovou schránku nebo občanský průkaz s čipem, případně zajít na CzechPoint, což je kontaktní místo veřejné správy, a požádat o přístup. Při tomto způsobu přihlášení uživatel vyplní jméno, heslo a následně mu systém zašle přes SMS jednorázové heslo pro ověření přístupu.

Ve velmi krátké době by měl systém nabídnout i další důležitou funkci – notifikace. Portál občana sám kontaktuje uživatele přes e-mail nebo SMS zprávu, když mu má vypršet platnost řidičského nebo občanského průkazu. „Právě toto může být pro lidi velmi zajímavé. Část z těchto novinek by se dokonce mohla spustit v nejbližší době. Se zaváděním dalších služeb by pak měly postupně přibývat i notifikace,“ vysvětluje Vladimír Dzurilla. Další nutnou funkcionalitou k plnému využití potenciálu Portálu občana je implementace platební brány. Tak jako systém notifikací, tak i platební brána jsou projekty zahrnuté i ve vládním programu Digitální Česko a na jejich realizaci se pracuje.

Cílem do budoucna je také zřídit takzvanou digitální asistentku, která uživatelům pomůže například s „převedením“ úředních listin do běžného jazyka, nebo občany provede životní událostí. Portál občana rovněž začal fungovat jako rozcestník pro městské portály. Tuto službu už využívají tři česká města.

Domácí mazlíčky nemá pojištěné ani procento Čechů, říkají zakladatelé zvířecí pojišťovny

Kampaň odstartuje ještě letos

Portál občana ještě čeká propagace směrem k veřejnosti. Nyní ho využívá přibližně osmnáct tisíc registrovaných uživatelů. „Do budoucna z něj chceme vytvořit masovou službu, která bude nepřetržitě k dispozici všem občanům. K tomu potřebujeme právě osvětovou kampaň, která začne do konce roku,“ říká Vladimír Dzurilla.

Rozvíjení Portálu občana se všemi jeho funkcemi by mělo trvat zhruba pět let. V budoucnosti pomůže lidem s veškerou komunikací se státem. „Přijde doba, kdy jako občané nebudeme muset chodit na úřady. Některé služby samozřejmě digitalizovat nepůjde, jako například oženit se na dálku, ale zbytek bude fungovat,“ dodává Vladimír Dzurilla.