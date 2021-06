Chytré brýle nabízejí firmám úsporu času i peněz | E15.cz

Chytré brýle RealWear Autor: AYES s.r.o.

Zásadní úspora času a peněz, zároveň i mnohem lepší schopnost řešit velmi rychle operace, na které by jinak musel přijet specialista. Přesně to nabízí moderní technologie přenosu obrazu a zvuku. Jejich příkladem mohou být ve spojení s vhodnou komunikační platformou takzvané chytré brýle.

Jde o jeden z mnoha případů, kdy moderní technologie pomáhají třeba v krizových situacích, zároveň ale mohou firmám ušetřit čas a peníze i ve zcela běžném provozu. Nejde jen o online konference, digitalizaci výroby či vzdálené ovládání strojů a přístrojů. Dnes je možné rovněž na dálku dokonale, a hlavně detailně vidět, co právě váš kolega dělá a radit mu další postup.

Vidíte přesně a detailně

Je celkem běžné, že když jeden technik volá druhému o radu, fotí mu třeba porouchané zařízení na mobilní telefon. Případně se spojí dejme tomu přes Skype s videem. Ovšem mobil v ruce znamená omezení. Člověku se s ním pracuje těžko. Případně to nejde vůbec a musí jej neustále odkládat.

Chytré brýle si pracovník nasadí a v případě, že je spojen přes komunikační platformu jako například Microsoft Teams, pak jeho kolega vidí přesně to samé, co on. Specialista ho může řídit i na vzdálenost mnoha kilometrů. Z Německa, Francie, Švédska, při ošetření časového posunu klidně i z USA. Obrovsky se tak zvyšuje akceschopnost při řešení neplánovaných situací.

Do chytrých brýlí lze například i promítat. Lze volit, kam se člověk právě podívá. Může přes ně třeba procházet dům, který si chce nechat postavit. Získá tak mnohem lepší přehled, co a jak bude reálně vypadat, než kdyby se díval jen na výkresy nebo model.

Rychlejší, detailnější a zábavnější

„Model musíte nechat vyrobit, což může trvat dny až týdny a není to zrovna levné. Rozhodnete-li se pro jakoukoliv změnu či úpravu, musíte ho vyrobit znovu, celý úplně od začátku,“ říká architektka Jana Stachová z ateliéru BOQ ARCHITEKTI.

Naopak vytvořit model do brýlí HoloLens od Microsoftu je prý docela jednoduché a architekti k tomu nepotřebují žádného externího dodavatele.

„Chtěli jsme naši práci nějak ozvláštnit a po něčem podobném pokukovali už delší dobu,“ říká Stachová. „Nové technologie nás velmi baví. Jakmile se nám brýle dostaly do ruky, věděli jsme, že je musíme mít,“ připojuje se Miroslav Stach. „Takováto technologie dokonale přibližuje klientovi už samotnou lokalitu, do níž je stavba zasazena. Zároveň mu umožňuje dům nebo byt procházet do nejmenších detailů a z různé perspektivy, navíc si vše může prohlédnout v reálné velikosti jedna ku jedné. Toto oceňujeme zejména při spolupráci na residenčních projektech s developery,“ dodává.

Na jedno nebo obě oči

Ať už k zajištění virtuální či rozšířené reality použijete chytré brýle či jiný nástroj, nabídne vám to vždy nové možnosti práce. Volné ruce v laboratoři nebo při opravách a montážích, možnost uspořádat přejímku zboží i v době různých restrikcí a uzavírek, a hlavně šanci reagovat rychle. Nahrávání různých operací může navíc uchovat znalosti, které by jinak odešly s pracovníkem do penze nebo jiného zaměstnání.

Pro každou situaci se samozřejmě hodí trochu jiné řešení. Což platí právě i u chytrých brýlí. „Požadavky se liší podle toho, v jakém prostředí jsou používány. Například v průmyslovém prostředí je důležitá odolnost vůči vlhkosti či prachu. V některých případech jsou vhodné brýle s displejem přes obě oči pro správné a přesné zobrazení informací uživateli, jindy zase uživatel potřebuje neomezené vidění ve svém zorném poli, což splňují brýle s displejem na jedno oko. Brýle navíc umožňují snadné sdílení dat, nahrávání či focení,“ říká Tomáš Vravko, spoluzakladatel společnosti AYES, která technologii prodává.

Ve společnosti Vitesco Technologies používají pro potřeby údržby například chytré brýle RealWear, využívající jako komunikační platformu Microsoft Teams. K internetu se připojují přes hot spot, Wi-Fi nebo LTE modul. Společnost díky nim ušetří na nákladech za cestování odborných techniků a hlavně ušetří čas. Je pružná a pracovník, který se nemusí přesouvat z místa na místo, je ve své práci efektivnější.

Chytré brýle jsou ale jen jedním z mnoha příkladů, jak dnes digitalizace, rozšířená realita a další moderní nástroje umožňují efektivní fungování firem i jednotlivců. Průmysl 4.0 se pak z teoretického modelu stává realitou.