Umělá inteligence předpovídá prodeje potravin. Obchody díky tomu vyhodí méně jídla | E15.cz

Až 88 milionů tun potravin se každý rok vyhodí v Evropské unii. Na celém světě pak podle údajů Organizace Spojených národů skončí v koši více než 1,3 miliardy tun potravin. Obchodníci se snaží zabránit růstu těchto čísel pomocí různých řešení. Jedno takové vzniklo pro síť supermarketů působící na východě Slovenska. S plánováním objednávek mu pomáhá umělá inteligence.

Na vývoji systému se podílela marketingová firma AltTag Media, která dostala za úkol řetězci poradit, kolik rychloobrátkového zboží má nakoupit. „V roce 2016 jsme se začali věnovat datové analytice a hledali nové možnosti, jak pomáhat našim klientům. Postupně jsme do projektů zapojovali také strojové učení a umělou inteligenci. V prosinci roku 2017 nás oslovil Microsoft se zajímavou nabídkou účastnit se jako partner vývoje modelu prediktivního prodeje,“ popisuje majitel firmy Roman Oružinský.

Celý model běží na technologii strojového učení Microsoft Machine Learning, která využívá moderní cloudové prostředíAzure. Právě to vývoj systému prediktivního prodeje usnadnilo a ulehčilo. Podle Oružinského je v současné době zbytečné používat vlastní servery a platformy. „Potřebujete stabilní a dostatečný výpočetní výkon, a to je přesně to, co Microsoft nabízí. Pro nás je to ideální, prostředí je intuitivní, člověk se ho rychle naučí ovládat a v podstatě okamžitě může pracovat,“ říká. Využití cloudu je podle něj výhodné i v tom, že je neporovnatelně levnější než nákup a provoz drahého hardwaru.

Přesnost v předpovědích

Přidanou hodnotou platformy je, že nebere data jen z pokladního systému, ale do hry vstupují i externí faktory, jako jsou počasí, poloha prodejny nebo výše průměrné mzdy ve městě. Právě s analýzou dat pomáhá firmě AltTag Media umělá inteligence. Díky ní je možné dosáhnout velké efektivity. „Kdyby model obsahoval pouze data z pokladen, byl by přesný asi jen ze šedesáti procent, což je běžný standard statistických algoritmů,“ popisuje šéf bratislavské agentury. „Od meteorologů získáváme data o počasí, dokáží jej předpovídat s přesností na termín a konkrétní lokalitu. Dále jsou důležité ceny pohonných hmot nebo prázdniny a státní svátky. Umělá inteligence je zvládá zhodnotit, v predikcích množství prodaného zboží tak dosahujeme až devadesátiprocentní přesnosti,“ dodává Roman Oružinský

V počátku vývoje se ale vyskytly i určité anomálie které musel tým AltTagu vyřešit. V modelu například chybělo, jak dlouho jsou jednotlivé prodejny otevřené. Kvůli tomu pak vznikaly nepřesnosti například v případě, že se prodejna otevřela teprve nedávno. Přidání informace do modelu pak celý systém výrazně zpřesnilo.

Spojení, které omezuje plýtvání

Při realizaci projektu, který v loňském roce získal cenu Microsoft Awards v kategorii umělá inteligence, se nestačilo zaměřit pouze na technickou stránku. Tady přichází marketingové know-how, které agentura Alt-Tag Media nasbírala za téměř osm let fungování. “Pracujeme s velkými objemy dat a máme lidi, kteří je umějí zpracovat a interpretovat. My k tomu ale přidáváme ještě náš marketingový pohled, který se soustředí mimo jiné na externí vlivy a nové logické kombinace, které člověka bez marketingových základů nenapadnou,“ vysvětluje Oružinský a dodává: „Lidé si zatím myslí, že umělá inteligence je něco drahého a komplikovaného. Na příkladu našeho systému ale mohou vidět, že umělou inteligenci můžeme využít k ušetření nákladů i času a k ochraně životního prostředí. Je to něco, co ulehčuje život lidem i firmám.“