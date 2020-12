Akcie v USA dál rostou | E15.cz

Širší index S&P 500 kolem 16:00 vykazoval nárůst zhruba o 0,2 procenta na 3743 bodů. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, navzdory počátečnímu růstu ztrácel 0,1 procenta na 12 885 bodů.

Americké akcie v posledních dnech těží z nadějí na rychlé oživení ekonomiky Spojených států, za kterými stojí očkování proti koronaviru a schválení nových stimulačních opatření.

Indexy rostou i přes to, že pandemie má v řadě zemí světa včetně Spojených států do ústupu daleko. Například počet pacientů s covidem-19 v amerických nemocnicích byl v pondělí vyšší než minulý čtvrtek, a znovu tak dosáhl nejvyšší hodnoty za dobu pandemie. Uvedla to dobrovolnická iniciativa The COVID Tracking Project, jejíž data využívá řada světových zpravodajských organizací. Rekordní vytíženost nemocnic hlásily i dva nejlidnatější americké státy, tedy Kalifornie a Texas.

The COVID Tracking Project shromažďuje oficiální čísla z jednotlivých amerických států a území a v pondělí se dopracovala k součtu 121 235 hospitalizovaných s nemocí z koronaviru.