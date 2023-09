Britský Arm vstoupil na burzu a nabídl akcii za 51 dolarů | e15.cz

Britský návrhář čipů Arm stanovil cenu pro primární nabídku akcií v New Yorku na 51 dolarů (1160 korun) za akcii, tedy na horním konci navrhovaného rozpětí. To oceňuje celou společnost na 54,5 miliardy dolarů (1,24 bilionu korun). Primární nabídka je největší v letošním roce a přichází téměř sedm let poté, co firmu její současný majitel Softbank Group získal za 32 miliard dolarů, uvedla agentura Reuters. S akciemi firmy se na newyorské burze začne obchodovat od čtvrtka.