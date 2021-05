Jaroslav Bukovský: Bitcoin za ty nervy nestojí. Když už trpět, pak za 20 tisíc procent | E15.cz

Bitcoin letos do pátku odpoledne vydělal investorům zhruba 28 procent. Přijde vám to mnoho?

Bitcoin letos do pátku odpoledne vydělal investorům zhruba 28 procent. Přijde vám to mnoho? Při zvážení každodenních extrémních výkyvů i o desítky procent, nekonečného obchodního dne, který už leckoho zdrtil insomnií, či halucinogenního domácího produktu Elona Muska na Twitteru? A za ty všechny lapálie odměna jen 28 procent za čtyři a půl měsíce? To je přece nesmysl. Za velké riziko žádáme vysoké odměny. Představme si proto krále letošního kryptotrhu, jehož investoři si z posledních propadů příliš mnoho vrásek určitě nedělali. Pokud ovšem pořídili včas.