Jaroslav Bukovský: Cenová deprese vrátila do hry investiční byty. Vydělají skoro na sazbu ČNB | e15.cz

Investiční byty. Předevčírem horké téma, ještě včera sprosté téma. Realita na trhu se ale mění rychleji než to dokáže dubnové počasí. Oživme si tedy nevlídné předjaří trochou dobrých zpráv. Tedy pozor, o dobré zprávy jde pouze pro komunitu připravenou nakupovat byty. Ať už disponují hotovostí, a v takovém případě pochopitelně gratulujeme, anebo dosáhnou na hypotéku. V takovém případě sice gratulujeme také, ovšem s poněkud harpagonským výrazem v koutku úst. Nicméně, i nekřesťansky drahá hypotéka se může při současných slevách na byty vyplatit. Hlavně nefixovat na deset let, ale o tom už nám řekly i paní ve školní jídelně našich dětí.

Tedy co se změnilo kupříkladu oproti loňsku? Vlastně všechno, ceny bytů někde padly i o více než pětinu. Dobře, nejde o plošný trend, jak si utopičtí idealisté a movitější squateři přáli, ale vyzobat dobré obchody jde. Chce to primárně trpělivost a cit, na což stačila většina investorů v posledních letech zapomenout. Nicméně: Ideou našeho snažení je najít a pomyslně zamknout relativně vysoké výnosy, které současný trh s byty nabízí.

Kromě slev totiž hraje investorům do bytů pochopitelně i zástup zájemců o nájemní byty. A když sečtete slevu na byt a přidáte přirážku na nájemném, dohromady je z toho až téměř sedm procent ročně. Dobře, skoro to samé vám možná dá vaše oblíbená banka, která se teprve před pár lety stihla přeměnit z kampeličky, ale ruku na srdce: Úroky půjdou jednoho dne dolů, při koupi bytu si ale výnos můžete pojistit lépe než kdejací vlci na Wall Street. Takže kolik a kde nám nejvíce vynáší koupě bytu a o kolik je to lepší než ještě před pouhým rokem? No o dost, posuďte sami.