Jaroslav Bukovský: Desatero akcií, které může investorům ukrást úspory | e15.cz

Otevřeli jsme statistiky dostupných investičních doporučení a ukázali jsme prstem na ty momentálně nejpředraženější akcie. Pochopitelně netvrdíme, že se musí naplnit ten nejděsivější scénář, který by do roka a do dne připravil majitele těchto akcií až o vyšší desítky procent. Podstatou je jen upozornit na tituly, u nichž panuje ten nejděsivější rozpor mezi aktuální cenovkou na burze a cílovými cenami analytiků. Znovu jinými slovy: které akcie vás prý do roka připraví o tu největší část úspor.

Samozřejmě můžete namítnout, že jde přece o nejlepší adepty na short. A máte pravdu, pokud vás tento způsob spekulace sám o sobě neděsí, může to být geniální cesta, jak z tohoto akciového pekla tvářícího se zatím jako nebe, uniknout. Anebo naopak: pokud sázíte na to, že analytici se mýlí, není nic lehčího, než se stát elegantními kontrariány, kteří se svým božským prstem dotknou nikomu nevěřících. Deset akciových kusů, co za to prý nestojí, následuje.