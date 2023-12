Rok 2023 nezačal pro finanční trhy příliš slibně, avšak postupně se situace výrazně zlepšila. Akcie prokázaly výraznou odolnost a i přes smíšená makrodata jsme v průběhu roku evidovali zotavení akciových trhů.

Řeč ale není o zelené nule. Světové akcie si od začátku roku podle indexu MSCI World připsaly téměř 15 procent. Americkým akciím se dařilo ještě lépe a index S & P 500 narostl od počátku roku takřka o 20 procent.

Překvapily české nemovitostní fondy

Překvapením roku byly české nemovitostní fondy. Těm se dařilo relativně dobře, a to navzdory poklesu nabídkových cen bytů v tuzemsku. Broker Consulting index podílových fondů u nich eviduje meziroční průměrný nárůst o 2,6 procenta. I to poukazuje na výhody investování do nemovitostních fondů, které díky diverzifikaci a zaměření na komerční objekty dlouhodobě generují stabilní výnos, a to i přes aktuální pokles na trhu s bydlením.

Vysoké sazby jako výzva

Základní úroková sazba České národní banky se letos držela na sedmi procentech. Některé zahraniční centrální banky i během letoška své sazby dál zvyšovaly, hlavní důvod – snížení inflace – totiž stále přetrvával. Dnes už můžeme říct, že se to úspěšně daří. Vysoké úrokové sazby jsou ale dvousečnou zbraní. Na jednu stranu zpomalují ekonomiku, na druhou s sebou na kapitálových trzích přinášejí velké příležitosti, které mohou využít investoři.

Rostla obliba repo fondů i fondů peněžního trhu

Nejvíce se tato situace dotkla dluhových cenných papírů, a to jak krátkodobých dluhopisů na peněžním trhu, tak i obligací s dlouhou dobou splatnosti. Této příležitosti ve velkém využily některé investiční společnosti, které přišly s takzvanými repo fondy, jejichž obliba vzrostla. Tyto fondy nabízejí investorům výnos odpovídající aktuální repo sazbě snížené o náklady fondu, v současné době to znamená očekávaný výnos více než šest procent za rok navíc spojený s minimální rizikovostí a volatilitou.

Velmi atraktivní jsou nyní také fondy peněžního trhu. U těch je ale dobré vědět, že jejich výnos bude v budoucnu spolu s úrokovými sazbami postupně klesat. Dlouhodobější příležitost mohou nabídnout i dluhopisové fondy s dlouhou průměrnou dobou splatnosti, které se vzhledem k vysokým sazbám obchodují za velmi zajímavé ceny a nabízejí výnosy do splatnosti přesahující pět procent ročně. Stále platí, že o takových výnosech jsme si v minulosti mohli u kvalitních dluhopisů nechat jen zdát.

Rok 2024 bude rokem návratu ke stabilitě

V příštím roce můžeme s největší pravděpodobností očekávat stabilizaci ekonomiky a hlavně pozvolný návrat k inflačnímu cíli. Zkrocení inflace se také pojí s postupným a tolik očekávaným snižováním úrokových sazeb. To dál povede ke stimulaci ekonomiky a uvolnění tlaku na externí financování. Tento poměrně pozitivní scénář by mohl přinést další příležitosti na trzích a ještě více podpořit pozitivní sentiment mezi investory.

V příštím roce bychom tak mohli být svědky pokračujícího oživení a růstu, což je dobrou zprávou jak pro komunitu investorů obecně, tak i pro širokou veřejnost.

Autor je investiční analytik společnosti Broker Consulting.