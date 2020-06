Akcie v Asii i v Evropě kvůli koronaviru zahájily týden poklesem | E15.cz

Světové burzy zahájily týden přesně ve stylu toho minulého: padaly. Důvodem jsou obavy investorů z druhé vlny koronaviru, která by rozbila naděje na rychlé oživení ekonomiky.

„V Pekingu musel být uzavřen největší trh a přilehlé čtvrti kvůli desítkám pozitivních testů z oblasti. Japonsko hlásí největší počty nově nakažených od začátku května a vzestupnou tendenci nákazy hlásí řada amerických států,“ říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Výsledkem byl výrazný propad asijských burz, když japonské akcie ztratily zhruba 3,5 procenta ze své hodnoty, čínské přišly o jedno procento a například jihokorejské se zřítily dokonce o téměř pět procent. Špatná nálada se z Asie přelila na evropské kapitálové trhy včetně Prahy.

Evropské akcie se propadly po zahájení obchodování na třítýdenní minimum. Následně však evropské trhy – před otevřením amerických burz – část ztrát umazaly. Pražská burza uzavřela se ztrátou 0,83 procenta.

Trend následovaly i americké akcie. Index S&P 500 klesl až o 2,5 procenta, následně své ztráty vyrovnal. Obchodování na Wall Street ale zůstává značně rozkolísané.

Koronavirus ale není jediný faktor, proč burzy padají. Stojí za tím prudký růst cen akcií v poslední době, kdy zvláště drobní investoři mohutně spekulovali i s akciemi zkrachovalých firem.

„Trh už do cen akcií promítl příliš optimistický scénář oživení a mohl by přijít střet s realitou, a to spíše dříve než později,“ komentoval chování investorů pro agenturu Reuters Stephane Ekolo, akciový stratég londýnské TFS Derivatives. Podle šéfa měnových strategií HSBC Holdings Davida Blooma bude ostatně oživení pomalé a ve více etapách.

Podobně popisují optimismus investorů i další experti. „Ocenění trhu už odpovídalo tomu, že covid není problém,“ upozorňuje Pfeiler a dodává: „Růst trhů byl už trochu euforický, když ho táhli vzhůru retailoví investoři.“ Korekce je tak podle něj z větší části oprávněná.

Přílišný optimismus zchladil nejen rychlý nárůst nových případů koronaviru v řadě zemí světa, ale rovněž špatná čísla z Číny. Za očekáváním totiž zaostaly výsledky průmyslové výroby a rovněž tržby obchodníků klesly v květnu o 2,8 procenta, přičemž ekonomové odhadovaly propad o 2,3 procenta.