Peníze se stěhují do Polska. Burza sundala politickou kazajku | e15.cz

„Prozatímní výsledky voleb naznačují, že vládu nakonec sestaví proevropsky orientovaná opozice. To by mělo vést ke zlepšení řízení státních společností, čerpání dalších evropských fondů s celkově pozitivním dopadem na polskou ekonomiku,“ uvádí portfolio manažer společnosti Amundi Dan Karpíšek.

Za předpokládanou změnu vlády jsou investoři ochotni si na všech úrovních aktiv podstatně připlatit. „Sestavení prounijní koalice stran pod pravděpodobným vedením Donalda Tuska by nejspíš otevřelo unijní stavidla s penězi,“ zdůrazňuje fondový manažer Raiffeisenbank Pavel Březmen. Právě tok unijních peněz do Polska totiž v minulých letech značně klesl, a to primárně vlivem obav o tamní právní prostředí kvůli zásahům do médií, či soudnictví.

Polský akciový index WIG20 jen během pondělka posiloval o více než čtyři procenta, přičemž investoři skupovali především akcie energetik a finančního sektoru. Až bezmála osm procent tak posilovaly akcie jako PKN Orlen, či Bank PKO, které mají zároveň dohromady zhruba čtvrtinovou váhu v indexu.