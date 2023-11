Pražská burza a index PX: Jak si vedou akcie na domácím parketu | e15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Momentálně představuje pro index PX zřejmě největší výzvu plánované zestátnění společnosti ČEZ. Nejasnosti kolem možného provedení záměru drží podle některých investorů cenu akcie výrazně níže, než by odpovídalo její hodnotě. Část expertů upozorňuje, že po případném stažení titulu z burzy by utrpělo i postavení českého trhu jako takového.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza stagnovala. Index PX sice klesl, ale jen o 0,02 procenta na 1381,54 bodu. Propadu burzy bránil hlavně růst ceny akcií energetické firmy ČEZ. Posílily také třeba cenné papíry lékárenského řetězce Pilulka, které po středečním pádu na rekordně nízkou cenu nyní třetí den za sebou zdražují.

Z deseti hlavních emisí pražské burzy dnes uzavíraly obchodování v zelených číslech čtyři. Výraznějšímu oslabení celé burzy pomohlo, že jedněmi z posilujících byly akcie ČEZ, se kterými se obchodovalo v největším objemu. Připsaly si 0,56 procenta na 995 korun.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie Pilulky, a to o jedno procento na 302 korun. Cenné papíry firmy v posledních týdnech nejprve zaznamenaly prudký propad, kdy jejich cena klesla od začátku října do 1. listopadu ze 419 až na 197 korun. Jednalo se o nejnižší cenu za celou dobu od začátku obchodování s akciemi Pilulky na burze. Poté ale cenné papíry firmy zhruba polovinu ztrát za tři obchodní dny smazaly, když od minulé středy do dneška zdražily o více než 100 korun.

Největší ztráty postihly emisi stavitele solárních elektráren Photon Energy. Cenné papíry firmy odepsaly 1,19 procenta na 50 korun. Pohoršily si také třeba akcie zbrojovky Colt CZ, které zlevnily o 0,90 procenta na 551 korun.

Index PX a jeho báze*

Colt CZ Group SE

Původně uherskobrodská zbrojovka převzala americkou firmu Colt Holding Company a rozrostla se v holding s výrobními závody v řadě zemí.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři věří, že vyšší úrokové sazby v eurozóně i Česku pomohou finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Pilulka Lékárny

Po odeznění pandemie koronaviru se lékárenský e-shop snaží nakopnout svůj růst.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 17. červenci 2023