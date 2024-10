Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Momentálně představuje pro index PX zřejmě největší výzvu plánované zestátnění společnosti ČEZ. Nejasnosti kolem možného provedení záměru drží podle některých investorů cenu akcie výrazně níže, než by odpovídalo její hodnotě. Část expertů upozorňuje, že po případném stažení titulu z burzy by utrpělo i postavení českého trhu jako takového.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza dnes desátý den po sobě posílila. Index PX si polepšil o 0,52 procenta na 1639,81 bodu, čímž dále vylepšil své více než 16leté maximum. K růstu mu pomohly zejména akcie skupiny ČEZ. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Se ziskem zakončilo dnešní obchodování šest z 11 emisí, které ovlivňují hodnotu indexu PX. Nejvýraznější růst zaznamenaly cenné papíry společnosti Photon Energy, které zdražily o 2,87 procenta na 34 korun za kus.

Nejvíce obchodovaným titulem byly s více než 70procentním podílem akcie polostátní energetické firmy ČEZ. Polepšily si o 2,73 procenta na 902 Kč. Důvodem rychlého růstu byl podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky výrok bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho plánu na zestátnění společnosti ČEZ.

"Podle médií by Babiš vykoupil podíly minoritních akcionářů. Těm by podle našeho názoru musel nabídnout odpovídající prémii k tržní ceně. A to bylo motorem dnešního růstu," uvedl Trampota.

Index PX a jeho báze*

Colt CZ Group SE

Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři věří, že vyšší úrokové sazby v eurozóně i Česku pomohou finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

Nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Primoco UAV

Výrobci bezpilotních letounů svědčí současná geopolitická situace, která zvedá zájem o jeho stroje.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 6. květnu 2024