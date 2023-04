Snažím se stavět mosty mezi trhy, říká kazašský miliardář Turlov s firmou na Wall Street | e15.cz

Důležitou součástí skupiny Freedom Holding je makléřská platforma Freedom24, která retailovým klientům ve střední Asii a v Evropě včetně Česka zprostředkovává obchodování na světových burzách. Na Ukrajině je dokonce broker největší obchodníkem s cennými papíry cílící služby na drobné investory. V zemi sužované válkou je přitom Turlov od začátku konfliktu na sankční listině tamní vlády.

Turlov to zdůvodňuje tím, že jeho jméno bylo v předchozím vydání žebříčku ruské mutace magazínu Forbes. „Ukrajinská vláda prostě dala na sankční listinu všechny lidi ze seznamu. Bylo to mechanické rozhodnutí,“ uvádí teprve 35letý podnikatel, jehož jmění se pohybuje okolo 3,4 miliardy dolarů, zhruba 72 miliard korun. V tomto směru by v Česku patřil do elitní miliardářské Top 10. Hlavním aktivem je 71procentní podíl právě ve Freedom Holding.

Za zmínku stojí, že oproti minulému žebříčku ruského Forbesu scházejí také dva Rusové s výraznou Českou stopou – spoluzakladatelé v Praze sídlící technologické firmy JetBrains Sergej Dmitrijev and Valentin Kipjatkov.

Finančník Turlov se usilovně snaží, aby jeho jméno ze sankčního seznamu zmizelo. Pomoci tomu má ukončení aktivit v Rusku – prodej brokera a banky – i to, že už není ruským občanem.

V současnosti má Turlov už jen kazašské občanství a řídí své rostoucí finanční impérium z Almaty v Kazachstánu. Tvrdí, že našel také podporu ze strany kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. „Doufám, že budu z listiny odstraněn v nejbližších měsících. Možná i dříve,“ podotýká, že i přesto loni poslal na humanitární pomoc ukrajinským občanům miliony eur.

Navzdory válce, předchozím obchodním aktivitám v Rusku a otřesům na finančních trzích cena akcií skupiny za posledních dvanáct měsíců vzrostla o téměř 60 procent a pohybuje se na rekordních úrovních. S cennými papíry společnosti, jejíž aktiva činila ke konci minulého roku 5,4 miliardy dolarů, se na burze Nasdaq obchoduje od roku 2019.

„Naše akcie se obchodují výše než před rokem. Myslím, že jedním z důvodů je skutečnost, že se nám podařilo bez významnějších ztrát opustit Rusko. Oproti loňsku dokonce vzrostly i naše tržby. A také z hlediska naší pozice na trhu jsme na tom lépe než před začátkem války,“ řekl Turlov. Finanční skupinu podle něj čeká velká budoucnost v domovském Kazachstánu. „Silně však rosteme i v Evropě,“ dodává.

Byznysmen se narodil v roce 1987 v Moskvě. Ke kariéře ve finančnictví jej podle dřívějšího vyjádření pro americkou verzi magazínu Forbes inspirovaly americké filmy. „Pamatuji si ty filmy z Wall Street. Když působíte na akciovém trhu, tak podle nich můžete velmi zbohatnout,“ vzpomínal Turlov, který vystudoval Moskevskou státní leteckou technologickou univerzitu, nynější Moskevský letecký institut.

Makléřskou firmu, která vytvořila základ skupiny Freedom Holding, založil v roce 2008 poté, co během finanční krize zkrachovala společnost, ve které pracoval jako trader. V roce 2011 však přesídlil do Kazachstánu, protože vzhledem k sílící konkurenci na ruském trhu viděl v této zemi a okolním regionu vyšší růstový potenciál. Kromě Kazachstánu začala firma nabízet služby v oblasti obchodování s cennými papíry například také na Ukrajině, v Uzbekistánu či Kyrgyzstánu.

„Většinu života jsem se snažil budovat mosty mezi trhy, vytvořit platformu, která klientům umožní investovat na amerických trzích za využití moderních technologií,“ vysvětluje Turlov.

Součástí holdingu Freedom dnes už není jen brokerská platforma, jejíž sídlo pro země Evropské unie je na Kypru. V rámci EU má firma přes 170 tisíc klientů, z toho jen hrstku v Česku. „Rychle roste i náš bankovní byznys,“ uvádí Turlov. „Naše digitální banka je mezi deseti největšími finančními institucemi v Kazachstánu,“ dodává. Skupina Freedom Holding podniká v Kazachstánu také v oblasti pojištění a investičního bankovnictví.

Příležitost však Turlov vidí také v USA, kde se s akciemi jeho společnosti obchoduje. V únoru se Freedom Holding dohodl na koupi newyorské investiční banky Maxim Group. Transakce, která ještě nebyla dokončena, má mít hodnotu okolo 400 milionů dolarů. Již dříve se Freedom Holding stal majitelem makléřské firmy Prime Executions působící na newyorské burze. Touto akvizicí získala skupina přímý přístup i na burzy v západní Evropě. „Díky tomu lze obchody pro naše klienty uskutečňovat levněji a snadněji,“ uvádí Turlov.

Vedle byznysu se finančník věnuje z pozice prezidenta rovněž řízení kazašské šachové federace, a to i přesto, že se této populární hře v minulosti profesionálně nevěnoval. „Zřejmě nehraju lépe než průměrný člověk, ale těší mě, že mohu šachové federaci pomoci svými podnikatelskými schopnostmi a zkušenostmi,“ říká. „Jsem rád, že i mé děti se této hře věnují a že mohu pomoci, aby se v mé zemi věnovalo šachům více lidí.“

Šachy jsou podle něho důležité hlavně proto, že se během hry musí plně soustředit. „Všechna ta gamifikace okolo nás usiluje o naši pozornost. Přeskakujeme z jedné věci na druhou a bohužel to platí i pro mnoho dětí v Kazachstánu či v Evropě. Nedokážou se soustředit ani při čtení. A šachy pomáhají se lépe koncentrovat a méně přeskakovat z jedné věci na druhou,“ podotýká Turlov.

„Šachy jsou velmi zajímavé tím, že nás učí lépe analyzovat situaci a koncentrovat se. Musíte přemýšlet nejen o svých tazích, ale také o tom, co udělá soupeř. A to jsou věci velmi důležité i ve vztazích a v byznysu,“ uzavírá.