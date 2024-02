„Byli jsme osloveni na začátku minulého roku s možností odkupu čerpacích stanic Robin Oil,“ řekl šéf Čepra Jan Duspěva na konferenci s tím, že vlastník Robin Oilu Jiří Zoubek svou firmu na trhu nabízel dlouhodobě. „Hledáme nový brand pro obě sítě, to znamená, že EuroOil a Robin Oil by v budoucnu neměly fungovat pod těmito jmény. Nevyšlo nám spojení s Totalem,“ řekl Duspěva.

„Kupní cena je na úrovni rámcově šestinásobku EBITDA roku 2022,“ uvedla společnost v tiskové zprávě. „Akvizice je výhodná pro Čepro i pro stát. Akciová společnost Čepro odvádí státu dividendy, za posledních deset let to bylo přes osm miliard korun. Pro rozpočet jde tedy o investici s přínosem,“ uvádí Čepro. Podle společnosti je vlastnictví čerpacích stanic státem vždy efektivnější než vztah s čistě komerčními subjekty. Po koupi Robin Oil přitom stát bude vlastnit místo pěti procent celkem sedm procent čerpacích stanic v zemi. Čepro navíc uvedlo, že se mu investice vrátí za 8 až 10 let.

„S ohledem na výši aktuálních úrokových sazeb požádala společnost Čepro o odpuštění dividendy za rok 2022, díky čemuž ušetří náklady na financovaní,“ uvedla společnost.

Státní podnik Čepro zaplatí za síť čerpacích stanic Robin Oil 4,5 miliardy korun ve třech splátkách kupní ceny. Součástí dohody je i smlouva o úvěru, díky které Robin Oil vyvede ze společnosti celkem dvě miliardy korun. Ty pak státní Čepro použije na úhradu dvou částí kupní ceny vlastníkovi Robin Oilu, podnikateli Jiřímu Zoubkovi, zjistila už dříve e15. Transakci také předcházelo stažení necelých 1,6 miliardy, které směřovaly do státního rozpočtu jako dividenda z Čepra. Tyto peníze skončily v nerozděleném zisku Čepra a budou pravděpodobně použity na úhradu části kupní ceny za Robin Oil.

Komentář Oldřicha Sklenáře Analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Zabývá se problematikou energetiky a produkce skleníkových plynů. „To, že stát bude po nákupu Robin Oilu vlastnit přibližně sedm, a nikoliv pět procent veřejných čerpacích stanic jako doposud, na věci mnoho nemění. Z pohledu energetické bezpečnosti státu pochází prakticky veškerá u nás spotřebovaná ropa a ropné produkty ze zahraničí. Domácí těžba na jihu Moravy je schopna pokrýt pouze asi dvě procenta tuzemské poptávky. Platby za dovážený benzin a naftu přitom z velké části stále směřují k Putinovu režimu, který z nich financuje svoje tažení na Ukrajině.“ Pochybný přínos státních benzinek. Jejich nákupem naši soběstačnost nevyřešíme Názory a analýzy

Podrobnosti připravujeme.