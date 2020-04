Vladimír Dlouhý by měl rezignovat, žádají viceprezidenti HK | E15.cz

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý by měl složit funkci. Vyzvali ho k tomu tři ze čtyř viceprezidentů komory, podle kterých je prezident, který zároveň kandiduje na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ve střetu zájmu. Dlouhý slíbil svolat jednání představenstva, které má o situaci jednat.

Prezidium komory na svém pondělním jednání vyzvalo Dlouhého, aby na svou funkci rezignoval a do řádného sněmu řízením organizace pověřil jednoho z viceprezidentů.

„Odmítáme, aby Vladimír Dlouhý vykonával pozici prezidenta Hospodářské komory ČR, když zároveň s posvěcením vlády kandiduje na funkci generálního tajemníka OECD. To zakládá důvodné obavy ze střetu zájmů,“ píše se ve výzvě podepsané viceprezidenty Bořivojem Minářem, Irenou Bartoňovou Pálkovou a Romanem Pommerem. Text výzvy má deník E15 k dispozici. „Prezident Dlouhý nemůže být silným oponentem vlády a tvrdě prosazovat zájmy podnikatelů, když byl nejen touto vládou nominován, ale zároveň ministr zahraničí a členové vlády jsou povinni spolupracovat vést kampaň Vladimíra Dlouhého,“ dodávají.

Dlouhý odmítl výzvu komentovat. „Nebudu se k tomu nyní vyjadřovat. Připravujeme k tomu prohlášení,“ řekl.

Viceprezidenti tvrdí, že Dlouhý se funkci v čele Komory dostatečně nevěnoval. „Hospodářská komora ČR v posledních obdobích často prohrávala v pro nás důležitých problematikách. Růst minimální mzdy, zrušení karenční doby, navýšení mezd při zaměstnávání cizinců, expanze CzechTrade a CzechInvest do krajů… To je jen několik příkladů,“ uvádí výzva.

Dlouhý podle signatářů výzvy na jednání slíbil, že nejpozději do 23. května svolá představenstvo Hospodářské komory. To má rozhodnout, kdo komoru povede do řádného volebního sněmu, který se má konat v druhé polovině roku.