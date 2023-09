Donio vybralo od lidí miliardu a zvažuje vstup na Ukrajinu | e15.cz

Pandemie, tornádo na Moravě a v neposlední řadě konflikt na Ukrajině. Během těchto momentů se ke statisícům Čechů a Slováků dostávají sbírky na platformě Donio, ve kterých lidé žádají anonymní dárce o pomoc. Ale nejde jen o dobročinnost, na české platformě lze vybrat peníze také na komerční projekt, jako je třeba vydání knížky nebo kampaň Danuše Nerudové.

Nyní Donio překročilo hranici miliardy korun, kterou v Česku a na Slovensku vybralo za čtyři roky existence. „Postupně rosteme, covid nás posílil, ale nyní děláme čtyřnásobek pandemických čísel. Nicméně ještě v únoru 2020 jsme vybrali 450 tisíc, o měsíc později už to bylo 26 milionů korun,“ říká pro deník e15 David Procházka, který platformu založil a dosud ji řídí. Nyní Donio vybírá pravidelně 30 milionů korun měsíčně.

Tímto způsobem přes českou platformu přispělo přes 460 tisíc lidí. Drtivá většina z nich se o sbírkách dozví skrze komunitu, sociální sítě nebo média, viralita příběhu je tak jedna z podmínek úspěchu. „Lidé, co si založí sbírku, se nesmějí bát o tom mluvit a sdílet to. Když si to někdo založí v tichosti a nikomu o tom neříká, tak to je většinou neúspěšná sbírka,“ říká Procházka, který je od podzimu loňského roku také pražským zastupitelem. Na magistrát se dostal v barvách hnutí STAN a před volbami kvůli tomu plánoval z čela platformy odejít. K tomu nakonec nedošlo.

Navzdory rostoucímu zájmu se Donio podle slov Procházky nepotýká s podvodníky, kteří by chtěli sbírek využít. Šéf platformy si nicméně všímá jiného fenoménu. „Je hodně vidět, když vyletí jedna sbírka týkající se nějakého specifického problému, například, že někomu shořel dům. V tu chvíli, když je to hodně vidět, tak nám přijde třeba dalších deset sbírek týkající se vyhořelých baráků,“ popisuje.

Místo toho se Procházka věnuje rozvoji Donia a nově i dalšího podobného projektu Dobrobot. Ten je založen na myšlence dražby produktů, zážitků či služeb ve prospěch financování neziskových organizací. Tímto způsobem například Televize Nova draží zážitek ve formě tréninku komentování fotbalu jedním z moderátorů, výtěžek půjde na organizaci Dočasky De De, který poskytuje azyl týraným a opuštěným psům a kočkám.

Původně měl Procházka v plánu první rok existence Dobrobota vybrat od lidí přes 15 milionů korun, po prvních třech měsících platforma ovšem získala „pouze“ milion korun a přehodnocuje plány. „Není to špatné, provoz neziskových organizací je složitý na komunikaci, na lidský příběh vyberete peníze s větší pravděpodobností než na provoz marketingového oddělení charity,” myslí si Procházka. Nyní podnikatel počítá, že by měl Dobrobot získat pro neziskové organizace v prvním roce existence čtyři miliony korun.

Dobrobot vznikl už za podpory Livesportu miliardáře Martina Hájka, který Donio získal od skupiny Miton, ta v minulosti investovala do sbírkové platformy miliony korun. Celkově je provoz Donia financován z příspěvků dárců, které celkově pokryjí 95 procent nákladů. Pokud by sbírková platforma vygenerovala nějaký zisk, dané finance by se prý podle Procházky rozdělily mezi probíhající sbírky.

Po vybrané miliardě od Čechů a Slováků má Donio větší ambice, zakladatel Procházka by se rád vydal na Ukrajinu, kam by rád směřoval peníze z celé Evropy. „Celé léto jsme zkoumali ukrajinský trh, snažili se ho pochopit a debatovali jsme o něm s tamními neziskovkami a dalšími lidmi. Všichni nás od toho odrazují, že se spálíme, že to je nebezpečné prostředí, které je aktuálně toxické, kvůli čemuž to budou lidi zneužívat,“ říká s tím, že on sám je stále pro vstup na ukrajinský trh.

S tamními sbírkami by chtěl cílit na celou Evropskou unii a to zejména na země, ve kterých má Ukrajina velkou podporu, jako jsou třeba pobaltské republiky, Polsko nebo Velká Británie. Skrze Donio se dosud na ukrajinské projekty vybralo 64 milionů v Česku a 47 milionů korun na Slovensku, kde se dosud jednalo o největší sbírku. V Česku dárce nejvíce přitáhlo tornádo na Moravě, na něž v roce 2021 poslali přes 85 milionů korun.

Naopak hořkosladce skončila největší sbírka v historii Donia. Na začátku pandemie během 24 hodin poslali Češi 14,5 milionů korun na plicní ventilátory CoroVent, které vznikly pod vedením vědců z ČVUT. Plicní ventilátory nakonec ovšem nebyly potřeba v takové míře, v jaké se to v dubnu 2020 předpokládalo. Firma stojící za nápadem tak letos v únoru skončila v platební neschopnosti a následně zamířila do insolvence.