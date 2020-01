Na české kamiony dopadnou nová pravidla | E15.cz

Na mírnějším znění takzvaného balíčku mobility se dohodl Evropský parlament s Radou Evropské unie, rozhodnutí potvrdil tento týden parlamentní výbor pro dopravu. Balíček, který se vyjednával tři roky, musí ještě formálně odklepnout na plenárních zasedáních Evropský parlament a rada, změny se však již neočekávají.

„Dohodnutý kompromis zpřehlední situaci vysílaných řidičů a narovná podmínky na vnitřním trhu s kamionovou dopravou,“ řekl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Balíček navazuje na směrnici o vysílání pracovníků, podle které by měli zaměstnavatelé lidí vyslaných za prací do jiné země dodržovat tamní pracovněprávní zákony a minimální mzdu. Směrnice chce bojovat proti přílivu „levné“ pracovní síly do západních zemí unie. V Německu se minimální hodinová mzda pohybuje kolem 230 korun, v Česku je to letos zhruba 87 korun. Dopravci argumentovali, že práce řidičů, kteří za jeden den mohou překročit hranice několika zemí, je ze své podstaty jiná.

Balíček mobility vyšel kritikům vstříc. Směrnice se nebude vztahovat na bilaterální a tranzitní dopravu, kdy řidič odjede z mateřské země do jiné a vrátí se domů. Tehdy budou pro řidiče českého dopravce platit české zákony. „Znamená to mimo jiné, že nedojde k diskriminaci českých dopravních firem ve vztahu k jejich konkurentům ze západní Evropy,“ řekl Niedermayer.

Pokud však bude řidič českého dopravce převážet náklad v rámci jiné země nebo mezi cizími zeměmi, bude muset dostávat mzdu podle tamních pravidel.

Jaká pravidla budou nově platit pro české řidiče kamionů Praha–Barcelona–Praha (řidič pojede za české peníze) Vysílací směrnice se nebude vztahovat na bilaterální přepravu a tranzit. Při této cestě tak bude nadále řidič českého dopravce dostávat český plat. Navíc během této cesty smí řidič převézt dva náklady navíc. Například s prázdným kamionem na zpáteční cestě do Česka může naložit náklad ve Španělsku a vyložit ho ve Francii, ve Francii naložit další a vyložit po cestě v Německu. Berlín–Stuttgart (řidič pojede za německé peníze) Směrnice se naopak bude vztahovat na kabotážní přepravu, tedy dopravu v rámci území cizí země. Pokud bude řidič českého přepravce převážet náklad mezi německými městy, bude muset pobírat německý plat. Takovou přepravu smí řidič uskutečnit jen třikrát do týdne. Mezi další kabotáží se stejným vozidlem ve stejné zemi pak musejí uplynout alespoň čtyři dny. Řím–Vídeň–Budapešť (řidič pojede za peníze daného státu) Na třetizemní přepravu, tedy dopravu mezi cizími státy, se bude vztahovat směrnice o vysílání pracovníků. V daných zemích tedy musejí čeští dopravci dodržovat tamní pracovněprávní pravidla a respektovat tamní minimální mzdu.

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, které lobbovalo za české dopravce, kompromisní návrh vítá. „Podařilo se nám udržet většinu priorit,“ kvituje dohodu zástupce Česmadu v Bruselu Jan Němec. Zcela spokojení však dopravci nejsou.

„Opatření částečně omezují liberalizaci a fungování unijních dopravců na trhu, jedná se například o povinný návrat řidiče či vozidla domů nebo o delší dobu uchovávání dokladů. Je tudíž možné, že se náklady dopravců zvýší v řádu jednotek procent,“ říká Jan Medveď z Česmadu. Dopravcům se také nelíbí nové pravidlo, že povinný týdenní odpočinek trvající 45 hodin nesmějí řidiči trávit v kabině vozu. „Při tomto odpočinku, který se nekoná doma, musí firma zajistit pro řidiče ubytování,“ řekl mluvčí europarlamentu Jaan Soone.