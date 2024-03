Na ruzyňské letiště začaly jezdit trolejbusy, vleze se do nich o třetinu víc lidí

Pražský dopravní podnik (DPP) dnes zahájil provoz velkokapacitních trolejbusů Škoda Solaris 24 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Trolejbusy číslo 59 nahradily autobusovou linku číslo 119. Vozy budou část trasy jezdit připojeny k trolejím a část na baterie. Do tříčlánkového vozu se vejde až 180 cestujících, což je asi o 30 procent více než do původních kloubových autobusů. Novinářům to dnes řekli představitelé města, DPP a výrobce. Náklady na vybudování infrastruktury byly asi 354,5 milionu korun, nákup vozů vyšel na 623,2 milionu korun.