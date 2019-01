U pražského letiště vzniknou nová záchytná parkoviště, pojmou skoro 1 400 automobilů | E15.cz

Podle organizace tato investice společně se samotnou rekonstrukcí trati pomůže snížit provoz na silnicích a posílit přestupy na železniční dopravu mezi Kladenskem, oblastí na západ od Prahy a jejím centrem.

„Praha se v současnosti zejména po ránu potýká s velkým náporem středočeských aut a v budoucnu se bude situace spíše zhoršovat. Netřeba dodávat, že oblast mezi největším středočeským městem a Prahou patří k nejvytíženějším. Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby i v této aglomeraci lidé přesedli z aut do vlaků,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Nejvíce parkovacích míst by mělo vzniknout v Hostivici, kde SŽDC plánuje výstavbu dvou záchytných parkovišť s celkovou kapacitou 461 míst. Stovky dalších parkovacích stání vzniknou v Jenči (256), Kladně (273) a u zastávky Malé Přítočno (384), která nahradí stanici Unhošť.

Záchytná parkoviště zvaná P+R (park + ride, neboli „zaparkuj“ a „jeď“) jsou většinou budována na okraji větších měst v těsné blízkosti veřejné hromadné dopravy. Jejich účel spočívá v omezení automobilové dopravy ve městech a většího využívají veřejné dopravy.

Nové spojení mezi Prahou a Kladnem, které povede kolem letiště, má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit provoz vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech. Rekonstrukce celé trati by měla stát zhruba 31 miliard korun. SŽDC rozdělila celou trať do sedmi částí, které se budou realizovat samostatně. V současnosti se pracuje pouze na Negrelliho viaduktu.

V budoucnu by u letiště mohla vést i vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan. Možnosti této trati aktuálně řeší studie proveditelnosti.