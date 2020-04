Nový projekt KoloNaOperák rozšiřuje možnosti ekologické mobility | E15.cz

Zpřístupnit kvalitní značková kola a elektrokola firmám a dalším subjektům a podpořit tak ekologickou mikromobilitu, to je cílem nového startupového projektu KoloNaOperak.cz, který nabízí kola a elektrokola na operativní leasing.

Ve střední Evropě je KoloNaOperák.cz prvním projektem, který na operativní leasing nabízí klientům kola. „Lidé si na leasing běžně pořizují auta, není tedy důvod, proč by to takto nemohlo fungovat i s koly,“ vysvětluje zakladatel a majitel projektu Michal Bařina. „Klient si na našem e-shopu vybere typ kola a značku, která se mu líbí, a o vše ostatní, včetně dodávky, servisu a zabezpečení, se postaráme my,“ dodává. V ceně operativního leasingu je jak samotné kolo, tak i jeho pojištění proti krádeži nebo poškození, kompletní servis, mobilní aplikace a v případě elektrokol také inteligentní nabíjecí stojan.

Služby projektu KoloNaOperák se mohou hodit především firmám, které zaměstnancům chtějí nabízet atraktivní benefity - v tomto případě kola, jež usnadní cestu do práce ekologickým a zároveň pohodlným způsobem dopravy. Projekt se však zaměřuje také na hotely, půjčovny kol a sportovní střediska, která hledají způsob jak rozšířit svou nabídku aktivit pro zákazníky. Těm umí KoloNaOperák poskytnout například kompletní flotilu stále populárnějších elektrokol včetně servisu a dalších služeb, přičemž nezanedbatelnou výhodou je i to, že provozovatelé rekreačních či hotelových zařízení dopředu nemusejí investovat nemalé peníze do nákupu kol. KoloNaOperák rovněž spolupracuje s více jak 30 největšími obchody s jizdními koly v České republice, kde je rovněž toto unikátní služba nabízena.

Kola lze vybírat i objednávat na nově spuštěném webu Kolonaoperak.cz. V nabídce je mnoho typů kol a elektrokol, nechybí zde prestižní značky siliničních, horských či mětských modelů. Nabídka umožňuje filtrovat mezi typem kola, značkou i výší splátky.

Součástí projektu KoloNaOperák.cz je také cyklistický web Kolotipy.cz. Ten byl opětovně spuštěn v novém kabátě a jeho provozovateli se stali Daniel Dočekal a Michal Bařina. Web nabídne užitečné rady kam s kolem vyrazit, jak se na jízdu vybavit, řadu tipů pro samotnou jízdu a v neposlední řadě informace o nových trendech ze světa elektromobility a mikromobility.