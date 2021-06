Pojištění nyní více revidujeme, říká David Červenka z Klik.cz | E15.cz

Covid-19 a pojištění. Jak se pandemie projevila právě u něj?

V naší firmě jsme si všimli hned několika změn. Nejvíce klientů u nás hledá pojištění vozidel. Protože ví, že si u nás zařídí pojištění za pár minut po telefonu nebo dokonce sami na našich stránkách. Kdybych měl začít negativními vlivy, tak určitě musím zmínit pokles nákupu jak u těch nových, tak ojetých vozidel z bazaru nebo ze zahraničí.

Ale na druhou stranu se kvůli pandemii zastavila kultura, volnočasové aktivity a lidi měli čas se zajímat o své výdaje. Spousta klientů si prošla platby za své stávající pojistky a zkusila nás oslovit. Více jak 87 procent z nich nějakou úsporu skutečně našlo a řada i změnila pojišťovnu.

Lidé zjistili, že není nutné chodit na pobočku, ale že si mohou udělat srovnání všech pojišťoven na jednom místě a vyřídit vše sami online nebo s pomocí na telefonu. Málokdo ví, že pojištění vzniká pouze jeho zaplacením, takže není nutné nic podepisovat, posílat poštou, a podobně.

Jak to tedy následně funguje se zelenou kartou? Tu klient přeci potřebuje mít u sebe.

Ano, to máte pravdu. V tomto směru hodně pomohla dohoda států Evropského hospodářského prostoru (EHP), která mění barvu zelené karty na bílou. Výhodou je, že si ji klient může kdekoliv vytisknout na klasický bílý papír. Další výhodou je, že už není oboustranná, takže opravdu klasickou tiskárnou vytisknete kartu na bílý papír a máte svou povinnost splněnou. Samozřejmě pokud člověk doma nemá tiskárnu a možnost si zelenou kartu vytisknout sám, lze ji poslat poštou tak, jak je zvyklý. Je sice matoucí, že se stále nazývá „Zelená karta“, ale to je dáno zněním zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, kde tento název zatím zůstal nezměněný.

Nabízíte i cestovní pojištění. Vzhledem k pandemii asi nikdo takové pojištění nehledal. Přesto, jak je to s pojištěním u covidu, když jde o pandemii?

S propadem zájmu máte pravdu. Cestování mělo obrovský pokles a tím klesl i zájem o cestovní pojištění. Věříme, že se vše postupně rozvolní a lidi budou moct odjet k moři nebo poznat nějaké památky v zahraničí.

Rizika spojená s pandemií patří do běžných výluk a pojištění je běžně nekryje. Dobrou zprávou proto je, že pojišťovny na situaci okolo pandemie zareagovaly a obratem přizpůsobily produkty, které kryjí léčebné výlohy okolo onemocnění COVID-19 nebo například náklady na preventivní karanténu v cizině. Dokonce kryjí i návrat domů, pokud by klient musel do karantény na konci svého pobytu a nemohl odcestovat plánovaným odjezdem zpátky. Tyto produkty již máme i u nás, takže jsme připraveni klienty ochránit i proti tomuto riziku.

Kde je vaše výhoda oproti kamenným pobočkám pojišťoven?

Díky školeným operátorům jsme tady naprosto pro všechny. Řekl bych, že co se týče pojištění vozidel nebo majetku, jsme schopni klientům poskytnout lepší servis než přímo na pobočce pojišťovny. Důvod je jednoduchý, zaměstnanec na pobočce nabízí produkty pouze té dané pojišťovny, pro kterou pracuje, a musí znát všechny jejich produkty, které se svým principem od sebe naprosto liší. Člověk pak má na starost pojištění aut, majetku, životního pojištění, cestovního, penzijního a další.

Naši operátoři jsou specializování naopak podle typu pojištění. Tudíž jsou specialisty pouze na autopojištění nebo na majetkové pojištění a tak dále. Mají přehled z celého trhu, takže jsou schopni klientům ušít pojištění na míru podle jejich potřeb.

Je rozdíl v zájmu o online formu mezi různými skupinami obyvatel?

Pokud bych měl zmínit nějaké konkrétní skupiny lidí, tak bych začal určitě u mladých lidí, kteří budou řešit své první pojištění. Jelikož nemají takový přehled a mnohdy neví, co vše může pojištění pokrýt a co by bylo vhodné mít. Takový klient nemá žádné bonusové měsíce, a proto jsou pojistky často drahé. V těchto případech je určitě vhodné srovnat si všechny nabídky a zjistit, kde by nemusel za povinné ručení nechat celou výplatu.

Na opačné straně tady máme starší občany, kteří jsou celý život zvyklí chodit na pobočku jedné a té samé pojišťovny. Online svět je pro ně matoucí a při slovním spojení „změna pojišťovny“ je přepadne strach s papírováním, pochůzkami a třeba i s penalizací za odchod. Důležité je, aby se opravdu nebáli a zkusili to. Žádné složitosti je nečekají, papírování taky ne a penalizace už vůbec ne. Jsme tu od toho, abychom jim pomohli a usnadnili jim život.

Nejhorší je, že takový člověk, který má strach změnit pojišťovnu, v 95 procentech případů platí mnohem víc, než by mohl jinde za stejné nebo dokonce lepší služby. Například můj otec celá léta platil u nejmenované pojišťovny stále stejnou částku okolo 4000 Kč a nikdy neboural. Vůbec netušil, že běžně takový klient může sehnat totožné pojištění i za 1300 Kč.

Ale nějakou výhodu snad pobočky mají.

Pokud člověk hledá nestandardní pojištění, tak by pobočku mohl využít. Mám na mysli například firmu, která potřebuje pojistit celý svůj vozový park, který čítá 50 vozidel a podobně. Co se ale týče běžného pojištění, které by člověk potřeboval nebo chtěl, je zbytečné se trmácet na pobočku, je to přežitek. Sice vám tam nabídnou kávu za vážení cesty, ale žádnou jinou přidanou hodnotu to nemá.

Tím, jak roste cena aut, musí logicky růst i pojistné krytí, a tudíž i cena pojistky. Přitom nevíme, zda nejde o přechodný trend. Jak na to reagují pojišťovny, když rostoucí cena může i odradit od havarijního pojištění?

Z mého pohledu nejde o přechodný trend. Zdražování pojistek trvá již několik let a i přes to v porovnání s Evropou jsou u nás pojistky ještě levné oproti ostatním zemím. Už jen z tohoto faktu hádám, že ceny budou stále růst. A ano, cena může klienta odradit, ale vždy záleží na člověku, jakou chce mít ochranu svého majetku. Toto je velice individuální. Můžete mít klienta, který si pořídí vůz za jeden milion korun, a když mu spočítáte havarijní pojistku, bude ho stát například 15 tisíc. Když se na to podívám, tak si myslím, že 15 tisíc je malá cena za to, že v případě totální škody mi pojišťovna zaplatí 1 milión. Člověk musí sám vědět, jak moc a jestli vůbec chce mít svůj majetek ochráněn. Jestli vozidlo potřebuje nutně k životu, tak by ho cena havarijního pojištění neměla odradit, protože ví, že bez vozidla se neobejde a rád si zaplatí za klidné spaní.

Co by se mohlo v pojištění vozidel do budoucna změnit?

Toto je složitá otázka. Nikdo nevidí do budoucnosti a cokoliv nás může překvapit. Každopádně pokud vezmu v úvahu pokrok online prostředí, digitalizaci ve všech směrech, tak mě napadá inovace dokladu, tedy potvrzení o pojištění.

Jak jsem již zmínil, proběhla změna barvy zelené karty. Veřejnost tuto změnu určitě uvítala, protože se snížily náklady na tisk speciálních zelených karet na klasické bílé na klasický kancelářský papír. V tomto směru ale věřím, že do budoucna bude nějaká centrální databáze, do které budou mít přístup orgány jako například policie a budou si moct ověřit platnost pojištění podle registrační značky.

Takže žádné karty, žádný tisk. Člověk si udělá pojistku, zaplatí a má vše hotovo. Myslím si, že by to byl opravdu dobrý krok dopředu a to i s ohledem na životní prostředí, když ušetříme miliony papírů ročně, které padnou na tisk karet o pojištění vozidla. Ostatně dálniční známky takovou úpravou prošly nedávno.

Vaší doménou je pojištění automobilů, nicméně nabízíte i životní pojistky. Lidé začali během pandemie například víc řešit nemoci, dědictví apod. Dotklo se to i životních pojistek?

Zaznamenali jsme mírně zvýšenou poptávku po životním pojištění. Stejně jako autopojištění či majetkové pojištění lze sjednat online čistě rizikové životní pojištění, bez investiční či spořící složky. Rozumně spořit či investovat by klient měl pomocí jiných, vhodnějších nástrojů a proto takzvaná investička nenabízíme. U rizikového pojištění jde celé pojistné na krytí rizik jako je smrt či invalidita nebo závažná onemocnění. Pandemie zasáhla mnoho lidí a snad všichni máme v okolí někoho, koho se dotkla více. V takových situacích si člověk snáz uvědomí, jak je důležité být zajištěný, obzvlášť když živíte rodinu nebo je na vás někdo blízký finančně závislý.