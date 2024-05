V České republice jsou restaurace mnohem více než jinde místem k setkávání, přičemž to platí i pro ty s rychlým občerstvením. Proto se tu vyplatí jít také do menších měst, kde se i fast food může stát jakýmsi středobodem dění, říká Jiří Petrovič z Rex Concepts, provozující u nás řetězec Burger King. Rozvoji sektoru podle něj hodně pomohl vzestup retail parků, protože právě v nich se značkám jako Burger King daří skvěle. Konec konců jubilejní padesátou restauraci otevřel právě v jednom z nich.

Na český trh jste vstoupili o něco později než konkurence. Co vás tady překvapilo?

Přicházeli jsme v roce 2008 otevřením restaurace na Zličíně. V té době tady byla ta největší konkurence zaběhlá a fungovala. Moc dobře jsme věděli, do čeho jdeme a teď se snažíme ten odstup dohnat. Od počátku jsme šli cestou franšíz, což je standardní model tady i v zahraničí.

Liší se od něj český trh?

Když to porovnám se západními státy, jako je třeba Velká Británie či Německo, tak z pohledu počtu restaurací na jeden milion obyvatel jsme v České republice na polovině. Ve srovnání se Spojenými státy dokonce na čtvrtině.

Myslíte Burger King nebo segment řekněme fast foodů?

Myslím segment jako takový. Když vezmu konkrétně Burger King, tak třeba v Německu je na milion obyvatel deset restaurací, v Česku je to opět na polovině. Takže ta saturace hraje v každém rozhodování určitě klíčovou roli a jak je vidět z informací v médiích, tak řada světových konceptů chce do Česka vstoupit a zdejší prostředí si otestovat.

Co se týče, řekněme náklonnosti k tomuto způsobu stravování a značkám, tak bych řekl, že je situace všude podobná. Třeba v Polsku je větší konkurence, ale v obou zemích lidé volí většinou stejné řetězce. Moc mezi nimi nepřebíhají.

V Rumunsku jsou zase americké značky na úplně jiné úrovni, vnímají je tam jako něco speciálního. Poláci, respektive velké řetězce v Polsku se moc nehrnou do menších měst, zatímco u nás jdeme i do takových míst. V tom vidím určitý rozdíl.

Čím to je?

České restaurace fungují víc na principu setkávání se. Fungují jako jakýsi sociální bod pro rodiny, kamarády, pracovní schůzky… místo, kde se lidé potkávají. V okolních státech je to spíš otázka rychlého občerstvení.

Ale v USA to možná funguje podobně, že se lidí potkávají i ve fast foodech.

V USA je to jinak zakotvené než v Evropě. Pro ně jsou restaurace jako Burger King běžnou součástí stravovacích návyků. U nás je někdy taková návštěva skoro jako něco za odměnu. Zkrátka něco jiného než jen přijít, najíst se a odejít. Tím pádem se i v menších městech stávají naše a podobné restaurace čímsi jako spádovým místem. Pro okres je to skvělé a nám díky tomu restaurace funguje.

Kam se to bude dál ubírat?

Máme nějaké plány v horizontu tří až pěti let, kam a jak expandovat. Samozřejmě se to částečně vyvíjí, ale máme určité priority. Hlavně dálnice, rychlostní komunikace, dopravní uzly a centra měst. Také nákupní centra a retail parky, které zažívají v Česku v posledních letech poměrně výrazný boom. Tím, že máme restaurací padesát, tak se ještě vzájemně nekanibalizují.

Je velký rozdíl v uvažování, kam umístit další restauraci podle nabídky a značky?

Myslím, že velký rozdíl mezi námi a konkurencí nebude. My se hodně soustředíme na příjemný design a rychlost, což si myslím, že může být výhoda třeba na dopravních uzlech.

Vnímáte nějaký vývoj ve stravovacích návycích a dopad na vás?

U nás je pořád tím nejpopulárnějším produktem určitě Whopper. Tím se asi nelišíme od ostatních zemí. Nicméně dlouhodobě vidíme rostoucí oblibu kuřecích produktů, na níž jsme museli reagovat a reagovali například Chicken Pops, tedy malými kuličkami čistě z kuřecích prsou. Samozřejmě dalším trendem jsou určitě rostlinné produkty. Náš průzkum ukazuje, že třetina Čechů je připravena omezit maso, a to především ze zdravotních důvodů. Máme proto nejširší nabídku bezmasých variant. V Německu Burger King už v roce 2021 otevřel první restauraci zaměřenou pouze na rostlinné produkty.

Vycházíte při takových změnách z nějakých průzkumů, nebo ty trendy prostě nelze přehlédnout?

Je to vždycky na základě nějakých průzkumů, nicméně máme tak širokou globální síť, že data z ní nám trendy jasně ukazují. K nim pak používáme ještě lokální průzkumy.

Vnímáte ty změny jako módní záležitost nebo dlouhodobý trend?

Dlouhodobě určitě spousta lidí myslí na svoje zdraví, takže rostlinné varianty budou vhodnou volbou, jak stravovací návyky trošku upravit. Takže určitě je to nějaký trend, který má budoucnost.

Ohrožuje vás to nebo motivuje k inovacím?

Určitě i tyto trendy vnímáme, ale zatím se držíme asi toho, co umíme nejlíp, což je hovězí maso podpořené alternativami.

Jak hledáte lokality pro nové restaurace?

Pracujeme vždy v nějakém dlouhodobém horizontu a máme pro každé město zpracovanou strategii. Rozhodovat může o konkrétním místě nejen hustota populace, ale třeba stupeň dopravy, viditelnost… Jde o kritéria demografické skupiny.

Hodně zajímavý byl v poslední době rozvoj retail parků. Ten boom nastal v posledních třech, čtyřech letech, a právě on nás z velké části přivedl do menších měst. Retail parky zajistily dostupnost širšího sortimentu tak, lidé už nemusejí dojíždět moc daleko. Restaurace našeho typu je pak ideálním doplňkem. To je i případ Štěrbohol, kde otevíráme tu padesátou, jubilejní.

Jak dlouho trvá od rozhodnutí, než reálně otevřete?

Záleží samozřejmě na formátu. Pokud se bavíme o nějakém nákupním centru, tam celý proces od začátku tvorby projektové dokumentace až po otevření vychází někde okolo šesti měsíců. Pokud se bavíme o samostatné budově s drive-thru, tak od roku a půl až po dva roky.

Otevíráte padesátou restauraci. Kam chcete dojít?

Myslím, že se dnes reálně můžeme bavit o tom, že někde okolo roku 2030 se chceme výrazně přiblížit sté restauraci na českém trhu.

Jsou nějaké lokality, kde se vašemu typu nabídky daří lépe?

V zásadě je to rozložené rovnoměrně. Neděláme rozdíly, jestli to je Česko, Morava nebo Slezsko.

Je zdejší trh hodně konkurenční nebo je na něm ještě prostor pro někoho dalšího?

Konkurenční určitě je. Na druhou stranu, jak jsme se právě bavili o saturaci, o počtu restaurací na milion obyvatel, ten prostor určitě existuje. Já si myslím, že jakákoliv případná nová konkurence trh zase trošku oživí a jenom dokáže, že Česká republika je pro zahraniční investory zajímavá.

Co je teď největším trendem?

U nás určitě digitalizace. Věnujeme se jí hodně intenzivně. Asi nejlepším příkladem jsou kiosky, které můžete vidět na všech restauracích. Snažíme se, aby jejich prostřednictvím bylo vše pro zákazníka co nejjednodušší. Aby zákazník přišel do restaurace a hned si našel co nejkratší cestu ke kiosku. Objednal si, zaplatil a pak už vlastně přišel zase co nejkratší cestou na výdej.

Je to trend nebo móda všechno digitalizovat?

U nás jde o rychlost obsluhy. Ta je hlavním motivem.

Velkým trendem dneška je udržitelnost. Jak se vás dotýkají inovace typu papírových brček?

Redukci spotřeby plastových obalů ale i jiných plastových součástí řešíme dost intenzivně. Třeba u plastových víček to dnes funguje tak, že zákazníkovi dáváme možnost volby. Buď si ho vyžádá nebo ne. Na každou samostatnou restauraci se snažíme projektovat fotovoltaiky. Pracujeme i se systémem vzduchotechniky směrem k rekuperaci energie. Používáme online systém měření, zaznamenávající efektivitu provozu, čímž dokážeme i snižovat spotřebu energií.

Takže je to i ekonomické?

Musí to jít ruku v ruce. Primární je společenská odpovědnost, ale v pozadí je vždycky i ekonomika.

Některé fast foodové řetězce se stávají terčem různých protestů. Jak jste na to vy?

U nás se nic takového neděje.

Jiří Petrovič

Je Chief Development Officerem a jednatelem ve společnosti Rex Concepts CEE, která v Česku provozuje restaurace Burger King a Popeyes. V minulosti pracoval v nadnárodní společnosti AmRest, provozovatele restaurací, do jejíhož portfolia patří právě i Burger King, a to vedle KFC, Pizza Hut či Starbucks. Kariéru začínal v bankovnictví, v Banco Popolare a nástupnické Equa Bank.