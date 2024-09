Zaměstnance nejvíc zajímá, kdo bude jejich nadřízený

Jak moc se dnešní uchazeči o zaměstnání zajímají o ESG? Je to reálné nebo jen bublina?

Je to reálné. Kvalitních lidí je nedostatek a nejlepší talenti si pečlivě vybírají, kde budou pracovat. V dnešní době, kdy je pracovní trh nasycen, hraje právě ESG v jejich rozhodování klíčovou roli. A to, ať už jde o environmentální, sociální nebo správní faktory. Jako lídři v oblasti integrovaného facility managementu samozřejmě klademe na získávání těch nejlepších odborníků maximální důraz. A vidíme, že potenciální zaměstnanci přikládají zvláštní význam nejen ekologickému přístupu a společenské odpovědnosti firmy, ale také firemní kultuře, která je pro ně při výběru zaměstnavatele často rozhodujícím faktorem.

Co je na prvním místě?

Jedním faktorů, který se ukazuje jako důležitý, je otázka, kdo bude jejich nadřízený. Pro budoucí pracovníky je klíčové, s kým budou spolupracovat a kdo je povede. Očekávají totiž nejen manažera, ale inspirativního lídra, na kterého se mohou obrátit nejen s dotazy, ale který jim také pomůže se profesně posunout dál. Proto musíme kolegy do vedoucích míst vybírat z těch nejzkušenějších lidí z předchozích zaměstnání nebo projektů. Aby nebyli jen odborníky, ale i manažery, kteří dokážou podřízeným pomoct. Toto je silný trend.

Cítíte podobně jako jiné společnosti, že zájem o ESG je negativně korelován s věkem? To znamená, že čím mladší skupina zaměstnanců, tím je větší?

Ano, cítíme to velmi podobně. Obecně bych tento trend připisoval lidské mentalitě, že všechno, co je nové a předtím zde nebylo, není zrovna populární. A s věkem toto přesvědčení roste. Snažíme se samozřejmě volit si mezi potenciálními zaměstnanci, pro které je ESG hodnota a oni sami budou uvnitř firmy a vůči našim klientům ambasadory těchto hodnot. Na druhou stranu je pro nás ovšem cenná i diverzita na pracovišti.

V rozhovorech rádi říkáte, že firmu tvoří lidé? Je to přesvědčení, nebo projev respektu? Netvoří firmu také know how, jméno, reference, řízení…?

Pod pojmem "Firmu tvoří lidé" si můžeme představit myšlenku, že úspěch a charakter společnosti jsou přímo závislé na jejích zaměstnancích. Lidé jsou ti, kdo vytvářejí hodnoty, budují vztahy s klienty, inovují a formují firemní kulturu. Bez schopných, motivovaných a zapálených lidí by i ta nejlepší strategie nebo produkt ztratily na významu. Zkrátka, firma není jen o procesech a číslech, ale především o lidech, kteří ji denně tvoří a posouvají kupředu.

Sociální odpovědnost ale nespočívá jen v tom, jak se staráme o naše zaměstnance. Například při správě budov se snažíme minimalizovat vliv na okolní životní prostředí, zároveň však klademe důraz na to, jak naše služby zlepšují pracovní podmínky v daných objektech.

Zákazníci jsou dnes velmi citliví na falešné sliby a prázdná hesla. Když mluvíme o tom, že dbáme na rovné příležitosti a důstojné pracovní podmínky, musí to být skutečnost, kterou mohou vidět na vlastní oči.

O jakých slibech hovoříte, v jakých oblastech?

Ve všech. Agresivní marketing a snaha prodat za každou cenu často posouvají morální hranice až na kraj etiky. Morální kredit je přitom silnou hodnotou, na níž se dá stavět. Jakmile jednou důvěru zklamete, navždy ho ztrácíte, stejně jako vztah s klientem. Proto klademe důraz na transparentní a otevřenou komunikaci ve všem, co děláme.

Facility management sám o sobě může působit na první pohled nenápadně, ale ve skutečnosti se jedná o odvětví, které se dotýká každodenního života lidí – od čistoty v jejich pracovním prostředí, přes bezpečnost budov až po zdravé pracovní podmínky.

Vyžaduje tlak na ESG i změnu v používaných technologiích?

Samozřejmě. Technologie v úklidových službách jdou kupředu jako v každém jiném odvětví. Významnou roli v tom hraje právě ESG. Například úklidové služby poskytujeme stále více prostřednictvím autonomních robotických strojů. Používáme ekologické čisticí prostředky a technologie na ozonizaci vody, což nám umožňuje snižovat množství chemikálií. Filtrace a recyklace šedé vody z mycích strojů výrazně šetří vodu i energii. Dalším krokem na cestě k udržitelnosti je samozřejmě měření, snižování a reportování uhlíkové stopy našich technologií.

Je to dlouhodobě udržitelné?

Je. Ukazují to příběhy firem, které již mají v oblasti sociální odpovědnosti dlouhou tradici, a jimiž se inspirujeme. Mým osobním vzorem je značka Patagonia, která nejen dbá na etické a ekologické hodnoty, ale také se otevřeně staví k pracovním podmínkám svých zaměstnanců a dodavatelů.

Jaroslav Hrábek

Je obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Atalian, zaměřené na facility management. V minulosti pracoval například pro Sodexo či G4S.