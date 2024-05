Potenciální omezení pro rakouskou Raiffeisen Bank International (RBI) v Americe kvůli ruskému angažmá může ovlivnit i byznys české dcery. Vedle reputačního rizika ekonomové zmiňují i částečný přímý dopad na ekonomiku banky. Stalo by se tak v případě, že by Spojené státy skutečně uzavřely mateřské bance z Rakouska brány na svůj finanční trh. Amerika tím přitom letos hrozí rakouské bance už podruhé. Obdobný signál vyslal Washington již počátkem letošního března.

„Pro českou odnož rakouské banky by ztráta přístupu na americký trh také platila, ale reálně by to pro ni mělo malý dopad kvůli relativně nízké expozici na trhu v USA,“ uvádí ekonom společnosti Datarun Petr Bartoň. Tuzemská Raiffeisenbank měla podle své výroční zprávy na konci loňského roku dolarová aktiva v hodnotě bezmála 4,7 miliardy korun, což představuje necelé procento jejího majetku. „Nicméně pokud by se i ostatní banky připojily k americké ostrakizaci rakouské centrály, pak by to znamenalo velké problémy i pro českou dceru,“ dodává Bartoň.

Podle bank krizový scénář nehrozí. „Vedení skupiny RBI nepovažuje přístup do amerického finančního systému za ohrožený. Dopis citovaný agenturou Reuters je nejnovějším z probíhající dlouhodobé a pravidelné komunikace s americkým ministerstvem financí ohledně podnikání RBI v Rusku, která probíhá zcela standardním způsobem běžným i u dalších bank,“ uvádí mluvčí české Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. Skupina podle ní důsledně dodržuje všechna platná embarga i sankce.

„Skupina RBI opakovaně veřejně oznámila svůj záměr opustit ruský trh formou prodeje, na kterém aktivně pracuje, a souběžně s tím omezuje veškeré své aktivity v Rusku již dnes,“ dodává Kaiseršotová s tím, že je to možné doložit například snížením objemu tamních půjček o osmapadesát procent či výrazným snížením objemu platebních transakcí. Americké ministerstvo financí začátkem května varovalo rakouskou Raiffeisen Bank International, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států.

Prakticky by to banku připravilo o schopnost provádět dolarové transakce a pro velké banky by se stala fakticky „neviditelnou.“ „Přístup na americký trh je pro rakouskou banku důležitější než přístup na ruský trh.