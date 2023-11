Hypotéky jsou opět levnější a budí zájem. Lidé si je častěji berou na minibyty | e15.cz

Hypoteční sazby se v listopadu přiblížily k hranici šesti procent. Mírně, ale setrvale klesají už šest měsíců v řadě. Vypovídá o tom Swiss Life Hypoindex, podle něhož tuzemské banky nabízely na počátku měsíce půjčky na bydlení za průměrnou sazbu 6,01 procenta. Zlevňování hypoték nemá být letos zdaleka konec, k většímu řezu do úrokových sazeb prý může dojít ještě před Silvestrem, a to pod taktovkou České národní banky. Už nyní ale příznivější ceníky budí zájem lidí, a to především o byty skromnějších dispozic.