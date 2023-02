Inflace v ČR zrychlila, spotřebitelské ceny stouply o 17,5 procenta | e15.cz

Vliv měly vzhledem ke konci úsporného tarifu pro domácnosti zejména ceny za energie, zdražilo také teplo, vodné a stočné i potraviny. Proti prosinci byly ceny pro spotřebitele v lednu vyšší o šest procent.

„Lednová inflace byla s napětím očekávaná, protože nastavuje laťku, ze které inflace bude v letošním roce klesat. Inflaci zásadně ovlivnil úsporný energetický tarif, který ji po tři měsíce snižoval a nyní už vypadl z výpočtu. Cena elektřiny proto meziměsíčně i meziročně skokově vzrostla a s ní i inflace," okomentoval čísla hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Dodal, že do lednových čísel se rovněž propsaly změny ceníků zboží a služeb, s nimiž firmy přišly na začátku roku. „To byl ostatně jeden z důvodů, proč bylo obtížné lednovou inflaci vůbec odhadovat," poznamenal.

Ceny elektřiny meziročně vzrostly o 36,4 procenta, zemního plynu o 87 procent, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta a tepla a teplé vody o 44,7 procenta.

Odhady analytiků i ČNB uvádějí, že v lednu se inflace dostala na svůj vrchol a v dalších měsících by měla klesat, přičemž ve druhém pololetí by se měla dostat pod deset procent. Celoroční inflace letos podle odhadů ČNB a České bankovní asociace dosáhne 10,8 procenta, ministerstvo financí ji odhaduje na 10,4 procenta. Loni byla podle ČSÚ průměrná míra inflace 15,1 procenta.

Ekonom Komerční banky Martin Gürtler pro E15 uvedl, že to nejhorší by mělo mít Česko za sebou. „Přestože podíl vyšších cen energií na tuzemské meziroční inflaci zůstane i letos hodně vysoký, částečně i vlivem nízké srovnávací základny z konce loňského roku, to nejhorší by již mohlo být za námi,“ uvedl v komentáři Gürtler.

„Ceny elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích klesly na předválečné úrovně a někteří dodavatelé již tento vývoj začínají zohledňovat v nižších cenách pro domácnosti. Riziko opakování výrazného růstu cen energií je pak redukováno snížením závislosti Evropy na ruských dodávkách,“ doplnil.

