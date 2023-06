Nebál bych se toho, že se bude hypoteční trh navždy potácet, říká šéf Komerční banky | e15.cz

Do jaké fáze jste dospěli v digitalizaci banky a přechodu na nové technologie?

V roce 2018 jsme se rozhodli, že digitální proměna neproběhne jen malými, inkrementálními vylepšeními toho, co máme, ale rozhodli jsme se postavit digitální banku prakticky od nuly. Klient vidí novou mobilní aplikaci, která mu možná nemusí vyrazit dech, ale ta aplikace má mnoho prvků, jež tam jsou nové a podle našeho názoru mnohem lépe vyřešené než kdekoli jinde.

Za ní je však zcela nový core banking systém (bankovní informační systém – pozn. red.) a nad ním nová digitálně-analytická vrstva. Nad ní pak právě tato nová mobilní aplikace, nové internetové bankovnictví, nový obslužný software do poboček a mnoho dalšího.

Jsem přesvědčený, že jsme takovou změnu museli udělat právě proto, že banky obvykle fungují na třicet let starém hardwaru a softwaru. Shodou okolností jsem dnes dostal pozvánku od veteránů, kteří stavěli core banking systém Komerční banky v roce 1993 a 1994. Ten systém odvedl spoustu práce a na svou dobu byl jeden z nejmodernějších. Ale v roce 2023 už to není model, který by vyhovoval současným trendům.

V čem je nové technologické řešení přínosné a na kolik vyjde?

Potřebujeme technologické zázemí, které umožní přinášet inovace, měnit systém a škálovat jej mnohem rychleji než doposud. V tom novém světě už máme téměř patnáct tisíc uživatelů. Celá investice je velký manévr, nicméně vzali jsme na sebe riziko, že postavíme banku od nuly a klienty z původního systému postupně v etapách pozveme do nového.

Říkám to i proto, že je to jedna z největších investic do digitalizace v České republice. Budeme investovat přibližně až deset miliard korun, které zůstanou v této zemi a vytvoří zde přidanou hodnotu.

Zaostalost veřejné správy v oblasti digitalizace se často zmiňuje jako jedna z brzd ekonomického vývoje. Mohl by se digitalizací Komerční banky či bankovního sektoru obecně inspirovat veřejný sektor? A mohl by být soukromý sektor nápomocný vládě?

Se vší skromností říkám ano. A to proto, že vidím, jaká spousta práce se musí udělat ve firmě, která je mnohonásobně menší než cokoli, co nazvete český stát či česká veřejná správa. K digitalizaci státu nemůže dojít mávnutím proutku. Můžeme nabídnout sdílení know-how, inspiraci a spolupráci. Aby prostředí pro obyvatele a firmy v České republice bylo stejně uživatelsky příjemné jako u nás bance.

Banky založily společnost nazvanou Bankovní identita. Tento podnik má ambici stát se národním standardem při autentifikaci českého občana jak vůči soukromým, tak veřejným službám. A jsem přesvědčený, že se spoluprací soukromého a veřejného sektoru se, nejen v digitalizaci, dá dosáhnout mnohem více.

Když jsme u spolupráce soukromého a veřejného sektoru, před pár lety vznikl Národní rozvojový fond, jehož akcionáři jsou banky. Projekt ale usnul a žádné investice například do infrastruktury se zatím neuskutečnil. Jak to vypadá teď?

Když jsem byl členem předchozího složení NERV, společně s dalšími kolegy jsem dal dohromady návrh, jak povýšit úlohu v té době Českomoravské záruční a rozvojové banky, dnes Národní rozvojové banky, tak, aby byla řekněme desetkrát větší než dnes. Aby mohla hrát významnější a velmi důležitou národohospodářskou roli v tuzemském finančním a podnikatelském systému podobně jako jí hrají podobné instituce v Německu či ve Francii.

Téma se doposud udržovalo spíše v rovině diskuzí než činů. Nicméně se zdá, že v roce 2023 s nástupem nového managementu do Národní rozvojové banky, tato myšlenka dostane konkrétní směr a náplň. Ekonomická transformace země, která vyplývá i z požadavků ESG a udržitelnosti, vyvolává poptávku po investicích do infrastruktury v energetice a v dalších oblastech. Je nutné, aby tato veřejnoprávní banka doplňovala podporu českým firmám v oblastech, které jsou doplňkové k činnostem komerčních bank. A ve spolupráci s nimi a mimo státní rozpočet podporovala investice.

Co se tedy od nového fondu reálně očekává?

Národní rozvojový fond, dceřiná firma Národní rozvojové banky, je instrument, který má nabídnout bankám a dalším soukromým investorům možnost investovat do projektů veřejného charakteru předkládaných jednotlivými ministerstvy. Pravda, fond zatím žádný projekt neprezentoval. Je možné, že nějaký projekt v brzké době prezentován bude, pravděpodobně z oblasti zdravotnictví. To aktuálně diskutujeme. Spolupráce mezi Národní rozvojovou bankou a komerčními bankami se nicméně může odehrávat – a já doufám, že také bude – i na úrovni financování samotné Národní rozvojové banky.

Vraťme se ke Komerční bance, vedle digitální proměny se mění i pobočková síť, a to vzhled poboček i celková image. Neměla přeměna nastat dříve? KB byla dlouho vnímána jako konzervativní instituce, primárně pro podnikatele…

Komerční banka vznikla na počátku devadesátých let jako banka čistě zaměřená na podnikatelský sektor. A bez velkého přehánění měla takřka stoprocentní podíl na českém firemním financování. Od té doby úspěšně dohání svou roli v oblasti retailu, na který teď připadá přibližně 60 procent výnosů a zhruba 40 procent tvoří korporátní a investiční bankovnictví. Velmi si považujeme tento vybalancovaný obchodní model univerzální banky, protože v okamžiku, kdy jeden z motorů jede na slabší výkon, například hypotéky v retailu, druhý obvykle jede na plný výkon.

Komerční banka si postupně vybudovala jedno obrovské aktivum, a to důvěru klientů. Má jich zhruba 1,65 milionu, se započtením dceřiných společností na 2,3 milionu klientů. Abychom dokázali jejich důvěru oplácet skvělým servisem, prochází zásadní proměnou náš byznys model, protože jsme došli k přesvědčení, že klienti dnes poptávají bankovní služby čím dál více online a čím dále méně na pobočkách.

Souvisí to tedy s redukcí poboček?

Dali jsme si závazek snížit počet poboček z původních téměř 400 na 200. Nyní jich máme 215. A tomuto cíli se blížíme, aniž bychom riskovali nedostupnost banky vůči retailovému klientovi. Pobočky nezmizí, jen jich bude potřeba méně než v minulosti.

Za svou konkurencí vedle ostatních bank považujeme i technologické firmy. Kvůli tomu potřebujeme moderní způsob obsluhy klientů. A mixujeme myšlení bankéřů s myšlením technologické firmy. Je to fenomén, kterému je vystavená každá banka.

Nabízeli jste služby klientům končící Hello Bank!, před tím loni Raiffeisenbank dokončila převzetí Equa Bank, byla tu snaha o spojení Air Bank a Monety… Bude trend koncentrace trhu, posilování velkých bank pokračovat?

Když se posuneme o stupínek výše, v evropském prostoru jsou banky roztříštěné, rozatomizované, je jich příliš mnoho. Je to dáno i tím, že 80 procent financování podniků v Evropě probíhá prostřednictvím bilancí bank a jen 20 procenty se na tom podílí kapitálový trh. V Americe je to právě naopak. Je zde velká roztříštěnost a malá koncentrace bank v rámci Evropy. Takže bychom se mohli bavit, zda v rámci Evropy, ať už lokálně, či přeshraničně, bude v dohledné době docházet k fúzím a akvizicím.