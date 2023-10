Úrok ČNB za polovic do patnácti měsíců. Trh věští sesuv sazeb | e15.cz

Finanční trhy momentálně sázejí na prudký pokles sazeb ČNB do konce příštího roku.

Obrat měnové politiky o sto osmdesát stupňů a nová ekonomická realita, podstatně příznivější pro dlužníky. Zhruba takový obrázek aktuálně vykreslují finanční trhy o Česku v jen o málo delším než ročním horizontu. Česká národní banka má podle názoru burziánů do konce příštího roku srazit svůj základní úrok takřka na polovinu současných sedmi procent, což by mimo jiné dramaticky zlevnilo úvěry včetně hypotečních. Aktuálně převládající názor „peněz“ na budoucí kroky centrálních bankéřů má ale své hlasité kritiky, podle nichž nebude tak razantní pokles sazeb kvůli přetrvávající inflaci jednoduše možný.

„Podle takzvaných forwardových kontraktů je aktuálně zaceněn pokles repo sazby do konce letošního roku o zhruba půl procentního bodu, a to po jednom snížení sazby na listopadovém a následně prosincovém zasedání. Do konce příštího roku trhy ještě na počátku týdne zaceňovaly pokles dvoutýdenní repo sazby České národní banky na zhruba 3,8 procenta,“ uvádí ekonom Komerční banky Jaromír Gec.