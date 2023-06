Havel & Partners: Vidíme ženy růst. Důvodem je ale nižší průměrný věk mužů | e15.cz

Objem majetku nejbohatších žen v Česku roste. Jen v rozmezí let 2017 a 2021 se zvýšil téměř desetinásobně na úroveň 290 miliard korun, uvedl David Neveselý, partner advokátní kanceláře Havel & Partner, při představení projektu NextŽeny. Za tím stojí právě advokátní kancelář společně s poradenskou firmou RSM CZ, mezinárodním partnerem je švýcarská banka UBS. Na fenomén přechodu financí do rukou žen se projekt zaměřil i podrobně ve studii „Vidíme ženy růst“, kterou pro něj vypracovala výzkumná agentura Ipsos. Výsledky potvrzují postupný přechod významného podílu majetku nejbohatších lidí Česka do rukou žen. Ty ho přitom mají podle Neveselého získávat především od svých zesnulých partnerů.

Oproti jiným studiím se projekt NextŽeny vyhýbá tématům emancipace žen a zaměřuje se spíše na dědictví a přechod majetku. Podle Neveselého se Česká republika odlišuje od ostatních zemí především silnou skupinou devadesátkových podnikatelů. „Kuriozitou Česka je fakt, že všichni začali podnikat v devadesátých letech. Dá se tedy logicky předpokládat, že všichni i v podobný čas skončí,“ přibližuje Neveselý.

Vzhledem k tomu, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži, připadne podle Neveselého velká část majetku podnikatelů z devadesátých let právě jejich manželkám. „Ve věku 70 let je žen zhruba o deset procent více než mužů, ve věku 80 let pak rozdíl narůstá – žen je 61,6 procenta, mužů 38,4 procenta. A ve věku 90 let je pak poměr žen k mužům 71 procent ku 29 procentům,“ vyplývá konkrétně ze studie. V průměru se pak dle dat NextŽeny dožívají ženy o šest let vyššího věku než muži a v roce 2030 by se měly dožívat dokonce o sedm let více než muži.

Tento trend se dá vysledovat i v zahraničí. Jako příklad uvedl Neveselý studii společnosti McKinsey & Company. Ta ukazuje, že zhruba 70 procent investovatelných aktiv bohatých amerických domácností ovládají lidé z období babyboomu, tedy generace narozené od konce druhé světové války až do poloviny šedesátých let.

Dvě třetiny aktiv této generace drží domácnosti, ve kterých se ženy nepodílejí na finančních rozhodnutích. Muži této generace mají ale zpravidla mladší ženy, které navíc žijí v průměru déle. Jejich majetek tedy opět přejde na jejich partnerky. Na základě této premisy se očekává, že do roku 2030 budou americké ženy ovládat většinu majetku z celkového majetku babyboomerů, tedy 30 bilionů dolarů.

Family office versus svěřenské fondy

Otázka nástupnictví je podle studie aktuální téměř pro třetinu vlastníků rodinných firem. Jejich majitelé jsou totiž starší 70 let. Výsledky analýzy NextŽeny ukázaly, že v případě náhlého úmrtí této skupiny majitelů a následného rozdělení majetku prostřednictvím dědictví by většina majetku připadla do rukou žen. „Dle aktuálních rodinných poměrů a současné legislativy by totiž do rukou žen přešlo až 70 procent majetku, zatímco muži by dále ovládali pouze 25 procent,“ uvedl Neveselý v návaznosti na studii.

Právě proto apelovali zástupci advokátní kanceláře na rozdělení a správu majetku ještě před tím, než kdokoli z rodiny zemře. Zajímavou variantou pro rodinné holdingy je v poslední době strategie family office. „Family office je jakási skládačka jednoduchých a běžných právních a daňových řešení, která dohromady dává systém pravidel a vztahů pro správu majetku a podnikání. A to vždy na míru pro konkrétní potřeby rodiny,“ vysvětluje podstatu family office Neveselý.

Family office je zároveň oblíbenější alternativou oproti nechvalným svěřeneckým fondům, se kterými podle Neveselého běžný podnikatel ani neumí pracovat. V otázce závětí nebo takzvaných pořízení pro případ smrti vyhotovených z důvodů právní jistoty a nenapadnutelnosti před notářem je vidět určitý posun v počtu jejich vyhotovení.

Nicméně je stále velké procento podnikatelů, kteří otázku dědictví tímto způsobem neřeší. „Údaje k závětím, které pro účely této studie poskytla Notářská komora České republiky, sice potvrzují vzrůstající trend, tedy že počet závětí posledních pět let postupně stoupá, v roce 2021 nicméně komora evidovala jen něco málo přes 26,5 tisíce takzvaných pořízení pro případ smrti vyhotovených z důvodů právní jistoty a nenapadnutelnosti před notářem,“ uvedla studie.

Jak spravují majetek ženy oproti mužům?

Pro přesnější představu o „ženské“ budoucnosti se průzkum zaměřil na odlišný přístup k financím mezi muži a ženami. Hlavní rozdíl vidí řídící partnerka RSM CZ Monika Marečková v otázce investic. Zatímco 26 procent mužů se nebojí riskantních investic, mezi ženami to jsou jen tři procenta. Zajímavý je ovšem vývoj investorské strategie. Na rozdíl od mužů, kteří více hazardují v mládí a ve vyšším věku se uchylují ke konzervativním fondům, ženy odvahu sbírají postupně. „Sáhnout po rizikovějších investicích se tak zpravidla nebojí starší ženy,“ uvedla Marečková.

„Muži investují více do akcií a dvakrát častěji vkládají aktiva do kryptoměn, zatímco ženy mají v oblibě spíše konzervativnější investice do nemovitostí. Mají také tendenci držet vyšší podíl svých aktiv v hotovosti, což může vést k nižším dlouhodobým výnosům,“ řekla v návaznosti na studii Marečková. Mimo jiné je i pro dvakrát více žen než mužů důležitý přístup firem, do kterých investují, k oblasti ESG.