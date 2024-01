Jemenští povstalci útoky na obchodní lodě ohrožují dodávky i do českých obchodů. Někteří prodejci už přiznávají, že v případě dlouhodobějšího konfliktu budou nuceni přistoupit k zdražení svého zboží. Lodní dopravci musejí využívat alternativní trasu kolem Mysu dobré naděje, což prodlužuje dobu přepravy až o dva týdny a snižuje kapacity rejdařů.

Až 12 procent globálního obchodu proplouvá Suezským průplavem. Ten však nyní využívá k lodní přepravě z Asie do Evropy jen zlomek dopravců, v posledních dnech podle logistické společnosti Flexport volilo delší plavební trasu kolem Mysu dobré naděje 95 procent lodí. Tato objížďka prodlužuje cesty rejdařů o šest tisíc kilometrů a palivo potřebné pro plavbu prodražuje o milion dolarů.

I proto někteří čeští obchodníci avizují, že v případě dlouhodobých problémů v Rudém moři může kvůli rostoucí ceně logistiky dojít ke zdražení zboží v jejich nabídce. To by mohlo ve výsledku negativní vliv na očekávané ustálení cen v tuzemských obchodech, které v posledních dvou letech rostly výrazně více než v minulosti.

„Obecně jsou nyní ceny dopravy velmi nestabilní a mění se v podstatě každý týden. Aktuálně jsou na 2–3násobku listopadových cen. Pokud by se ceny dopravy na těchto úrovních ustálily dlouhodobě, museli bychom přistoupit ke zdražení,“ říká obchodní ředitel prodejce elektroniky Datart Jan Pospíšil.

„Vyšší ceny námořní přepravy se v cenách solárních panelů pravděpodobně projeví, a to v příštích měsících, pokud se komplikace nevyřeší,“ říká manažer českého distributora fotovoltaiky Raylyst Michal Petřek. Podobně to vidí také Michal Antal, který zodpovídá za logistiku hobby marketu Bauhaus. „Signály od přepravních společností bohužel indikují výrazné navyšování sazeb. V případě dlouhodobějšího trvání krize v Rudém moři budeme nuceni zvážit především u objemnějšího zboží revizi cenových kalkulací,“ uvedl.

Problémy v Rudém moři trvají již od listopadu a aktuálně nejeví známky zmírnění. Americké a britské síly, které v oblasti působí v rámci operace Prosperity Guardian, oznámily, že za poslední den zlikvidovaly osmnáct bezpilotních letounů a tři protilodní střely s tím, že od 19. listopadu se jednalo již o 26. útok jemenských povstalců podporovaných Íránem. Húsíové své útoky omlouvají podporou teroristického hnutí Hamás v boji proti Izraeli. Podle Spojených států nicméně útočí i na lodě, které nemají žádné vazby na Izrael.

„Od několika dodavatelů jsme dostali informaci o prodloužené lhůtě dodání o dva až čtyři týdny oproti plánovanému termínu doručení,“ potvrdila marketingová ředitelka fitness obchodu GymBeam Mária Cicmanová s tím, že u některého typu zboží, jako jsou pomůcky na cvičení a oblečení, může dojít ke krátkodobému nedostatku.

Ostatní prodejci se nedostatku některého zboží obávají pouze v případě, že by byla vyšší než očekávaná poptávka po jejich zboží, na kterou by kvůli složitější přepravě nemohli rychle reagovat. Před nedostatkem zboží kvůli komplikacím s lodní dopravou už v prosinci varovala švédská IKEA.

Martin Jukl, který pracuje pro nadnárodního dánského dopravce DSV, uvádí, že rejdaři jsou při obdobných krizích značně kreativní při vytváření nových poplatků a příplatků. Jako aspekty, kvůli nimž zřejmě dojde ke zdražení lodní dopravy, uvádí prodloužení trasy, nedostatek kapacity kvůli narušení plynulosti provozu, nedostatek kontejnerů a bezpečnostní rizika. „Všechny tyto faktory mají vliv na cenu a nemusím zmiňovat, že v současné situaci tlačí cenu pouze směrem nahoru,“ uvádí.

Podle něj aktuálně situaci nejlépe vystihuje slovo nejistota. „Situace v Rudém moři se jistě nezklidňuje. Co však postupně snad zklidní, bude tok námořního zboží s větším využitím cesty kolem celé Afriky. Bude to asi „nový normál“ námořní přepravy delší o cca 15 dní. Lze to sledovat třeba v automobilovém průmyslu, kde prostě plánování výroby posunuli s ohledem na delší tranzit námořních přeprav. Krátkodobý výpadek pak bude suplován letecky,“ uzavírá.