Kyperský soud zmrazil Vítkovi majetek za třináct miliard korun | e15.cz

Bývalí Vítkovi partneři na něj od roku 2015 podali řadu žalob u soudů v USA, v Lucembursku a na Kypru. Spor se týká převzetí firmy Orco Property Group, kterým Vítek údajně připravil žalobce o více než miliardu dolarů.

Žalobci, mezi kterými figurují mimo jiné někdejší manažeři Mostecké uhelné společnosti (MUS) Jiří Diviš a Marek Čmejla, tvrdí, že je podnikatel při budování CPI podvedl prostřednictvím několika fiktivních společností.

Žalující teď slaví první úspěch. Na konci dubna totiž vypršela lhůta soudu, do které měli Vítkovi advokáti předložit argumenty proti zmrazení majetku. To se nestalo, a tak soud žalující straně vyhověl. Do léta by měl soud rozhodnout, zda majetek uvolní, či zda zůstane zablokovaný až do konce soudního sporu.

Diviš, Čmejla a další se v žalobě odvolávají na zprávu lucemburského regulátora finančního trhu CSSF. Ta uvádí, že Vítek ovládl Orco Property Group registrovanou v Lucembursku prostřednictvím kyperských firem sloužících jako zástěrka a vytlačil tak své obchodní partnery. Za porušení oznamovacích povinností už Vítek v Lucembursku dostal pokutu 1,5 milionu eur.

CPI už v minulých letech čelila kvůli převzetí Orco Property Group žalobě amerického hedgeového fondu Kingstown a dalších stran včetně firem Diviše a Čmejly. Americké soudy žalobu opakovaně zamítly, definitivně dal za pravdu CPI loni tamní odvolací soud.

CPI Property Group, kterou Vítek vlastní z 87 procent, zaznamenala loni úspěšný rok, který byl plný změn. Celkové příjmy společnosti se zdvojnásobily v přepočtu na více než 30 miliard korun, mimo jiné díky ovládnutí rakouských realitních společností Immofinanz a S Immo. Hrubý zisk přesáhl 14 miliard, meziročně stoupl o 65 procent.

Jedné z největších realitních skupin ve střední Evropě však zároveň výrazně vzrostla zadluženost. Míra zadlužení vůči hodnotě majetku dosahovala ještě v roce 2021 zhruba 35 procent, v roce 2022 se vyšplhala na 50,9 procenta. Ještě loni proti CPI PG začala prodávat některé nemovitosti ze svého portfolia.