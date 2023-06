Miliardy na transformaci uhelných regionů mohou skončit u podpory těžby lithia na Cínovci | e15.cz

Regiony, kde se dlouhá desetiletí těžilo uhlí, tedy surovina, na které je postavený ekonomický růst západního světa, se nyní musí vyrovnat s odklonem od fosilních paliv. Proto pro ně Evropská unie připravila finanční podporu, program je „zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech“. V Česku se to týká Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, mezi které se má mezi lety 2021 až 2027 rozdělit 41 miliard korun.

Tento plán ovšem začíná mít zásadní trhliny. Kraje se ve spolupráci s vládou dohodly na tom, že peníze budou směřovat také na obří strategické projekty, které by měly získat stamilionové až miliardové částky. Problém ovšem je, že některé kraje do výzvy přihlásily projekty, které nesplňovaly podmínky financování, a proto nakonec peníze nezískají. Už nyní je jasné, že v Ústeckém kraji nebudou o podporu usilovat projekty Podpora, zaměstnanost, transformace (POZATR) úřadu práce a plánovaná gigafactory, tedy továrna na výrobu lithiových baterií do elektromobilů společnosti ČEZ.

„Lokalitu ani projekt gigafactory neopouštíme, jen budeme hledat jiné finanční zdroje,“ uvedla pro Litoměřický deník před časem mluvčí ČEZ Soňa Holingerová s tím, že upřednostní projekt těžby lithia na Cínovci. Podle energetické společnosti je těžba nerostu nutného na výrobu baterií pro OP ST vhodnější. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže je udělení dotace pro celý projekt klíčové. „Je to zásadní transformační projekt. Neudělení dotace by mělo negativní dopad na celý projekt, pro první fáze projektu je udělení dotace zásadní,“ uvedl pro E15.

Peníze by podle něj byly použity na průzkum ložiska a přípravu studií v první fázi. Ve druhé fázi by šlo o přípravu lokality z pohledu infrastruktury a ve třetí fázi o vybudování hlubinného dolu se vstupním portálem na povrchu v lokalitě Sedmihůrky a na vybudování zpracovatelského závodu. Podle polostátní společnosti by měla produkce lithia zaměstnat až tisíc lidí, celý projekt by stál jedenáct miliard korun, a pokud by šlo vše podle plánu, tak by mohla být těžba zahájena na přelomu let 2026 a 2027.

Právě projekt těžby lithia na Cínovci je jediným strategickým záměrem, který má Ústecký kraj připravený v záloze. Celkově na strategické projekty v Ústeckém kraji připadá 7,3 miliardy korun z celkových 15,8 miliardy, všechny strategické projekty s prioritou 1, tedy včetně POZATR a gigafactory, počítaly s celkovou částkou 8,2 miliardy korun. Oba odstoupené projekty dohromady žádaly o dvě miliardy, minimálně 1,1 miliardy korun by tedy mělo být k dispozici.

„Prostředky odstoupených projektů budou použity na ostatní strategické projekty v prioritě 1 i pro případ navýšeného rozpočtu projektů z důvodu inflace a navýšení stavebních prací,“ uvedla Jana Nedrdová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace na krajském úřadě.

Možnosti jsou tedy dvě. První je navýšení podpory jednotlivých strategických projektů s prioritou 1, jako je investice do vodíkové mobility v Ústí nad Labem nebo revitalizace dolu ČSA společnosti Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Druhou variantou je přidělení dotace novému strategickému projektu, což je v současné chvíli pouze těžba lithia na Cínovci.

Možnost, že by peníze z OP ST nakonec směřovaly na těžbu lithia, potvrdila E15 také krajská radní Iva Dvořáková (ODS), do jejíž gesce problematika spadá. „Nyní to vypadá tak, že vyzveme ČEZ, aby nám doplnil informace, na co konkrétně by těch 1,2 miliardy požadoval, podíváme se na to v rámci pracovní skupiny a na podzim by se o tom rozhodovalo,“ uvedla.

Krajská opozice je proti. „Představa, že lithium má být dotováno z peněz, které mají být určeny na transformaci kraje po těžbě, je zcela postavená na hlavu,“ říká šéf krajský zastupitelů Starostů a nezávislých (STAN) Filip Ušák. „Kraj má být za těžbu řádně vykompenzován, a to pokud možno tak, aby se zahladilo maximum problémů, které jej sužují, namísto toho se hledají varianty, jak to uchopit naopak. Tedy z „krajských“ peněz dotovat těžbu, a zpracovat to pokud možno někde ještě úplně jinde,“ kritizuje.

Sama Dvořáková byla původně proti tomu, aby se začátek těžby lithia dotoval z veřejných rozpočtů. „Přišlo mi absurdní, abychom to z těchto peněz podporovali. Ale nyní si dokážu představit, že bychom mohli podpořit začátek, tedy výzkum využití pro další těžbu, protože tam jsou mimo lithium i další strategické prvky,“ prohlásila s tím, že pro ni bude při rozhodování na podzim klíčové, na co přesně by ČEZ veřejné prostředky použil. Podle ní by také byla škoda, kdyby kraj nevyužil báňské odborníky, kteří pracují v uhelných dolech.

Komplikace ohledně možného využití evropských miliard se rýsují také v Karlovarském kraji. Před časem ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že z deseti strategických projektů vidí rizika hned u tří z nich. „Z těch deseti jsou tři, u kterých je třeba věnovat jim pozornost, zvažovat, jestli je to stihnutelné, jestli záměr naplňuje záměr spravedlivé transformace, stejně tak jako jednáme s Evropskou komisí o tom, co je a co není veřejná podpora,“ uvedl v květnu Hladík. Podle něj je potřeba také zvažovat, zda jsou jednotlivé projekty stihnutelné, protože peníze se musejí vyčerpat do konce roku 2027.

Konkrétně jde o projekty centrum Vlaštovka v Aši, které má podpořit ekonomickou aktivitu v regionu, Chytrá krajina 2030+ pod vedením České zemědělské univerzity, která má cíl analyzovat tamní krajinu a navrhnout její další rozvoj, a o projekt Božího Daru na regeneraci Horského hotelu Klínovec. Tyto tři projekty dohromady počítají s dotací ve výši 688 milionů korun, celkově na Karlovarský kraj případá 6,3 miliardy korun.

České pojetí spravedlivé transformace v polovině loňského roku kritizovala také Evropská komise (EK), která dohlíží na to, zda jsou jednotlivé projekty v souladu s cíli celého fondu. Podle dopisu, který před rokem zasala EK české vládě, byly některé projekty problémové, například Podolu Park v Moravskoslezském kraji či rekultivace lomu ČSA.