Mistr balík. Postavil firmu v USA, teď učí eshopy, co je to fulfillment

Celé to začalo trochu troufalým krokem, kdy nudící se student Petr Litavec poslal z hodiny biologie e-mail do USA s žádostí o práci. Dnes 28letý startupista přenáší zkušenosti ze svého amerického podnikání do Česka. Za tři roky postavil v Brně jednu ze tří největších českých firem ve fulfillmetu, tedy v rychloobrátkovém skladování pro malé a střední e-shopy.