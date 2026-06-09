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Fortuna si jde pro peníze od domácností. Má schválený rekordní dluhopisový program až na 20 miliard

Logo Fortuny

Logo Fortuny Zdroj: Profimedia

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (4)
  • Na trh míří rekordní dluhopisový program od sázkařské Fortuny. 
  • Prodej bondů zajistí Česká spořitelna, Komerční banka a Penta Bank. 
  • Kapitál má nakopnout byznys, který loni rostl jen minimálně, a to kvůli soumraku kamenných poboček. 

Sázkařská dvojka na českém trhu Fortuna od úterý nabízí bondy dostupné širší veřejnosti. První emisí dluhopisů s úrokem sedm procent a s nominální hodnotou jednoho papíru ve výši deset tisíc korun si řekne až o 1,7 miliardy korun. Jde o první úpis z dluhopisového prospektu, který podle zjištění e15 schválila na konci minulého týdne Česká národní banka. Fortuna si díky němu může říct až o dvacet miliard korun, což z prospektu činí jeden z největších dluhopisových programů za poslední roky. 

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