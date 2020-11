Nákupní horečka stoupá, e-shopy avizují miliardové tržby | E15.cz

„Za první den jsme dosáhli obratu více než 200 milionů korun, počet objednávek se vyšplhal na téměř sto tisíc,“ napsal ve zprávě obchodním partnerům místopředseda představenstva Alza.cz Petr Bena.

Administrátoři e-shopu zpracovávali celý den nejméně jednu objednávku za sekundu, ve špičce jich přišlo i deset. Alza předpokládá, že do konce listopadu prodá zboží za miliardy korun.

„V praxi to znamená, že do konce roku očekáváme obrat více než deset miliard korun bez daně. To je více než jakýkoli český e-shop realizoval za celý loňský rok. Proto připravujeme i prosincovou prodejní akci Vánoční TRHáky,“ doplnil Bena.

Letošní pandemický přesun zákazníků k on-line nákupům podpořil i tržby dalších významných e-shopů. „Vládní opatření nahrávají tomu, že se vánoční nákupy letos z větší části přesunou do on-line prostředí. Tomu odpovídají aktuální čísla. V uplynulých týdnech jsme v tržbách meziročně rostli o více než sedmdesát procent, v posledním dokonce o devadesát procent,“ shrnul Tomáš Pilský, obchodní ředitel internetového prodejce CZC.cz, dvojky tuzemského trhu.

V prodejích převažuje elektronika a stále trvá zájem o techniku umožňující distanční vzdělávání, home office nebo zábavu, jako jsou notebooky, monitory či herní konzole. „Ještě v rámci předobjednávek se zcela vyprodaly nové herní konzole PlayStation 5 a také Xbox Series X,“ doplnil Pilský.

I na rostoucích obratech Mall.cz, dalšího z velkých internetových e-shopů, je znát, že lidé dávají přednost nákupům z domova. „Nyní je to vidět třeba i u starších zákazníků, kteří byli doposud zvyklí vybírat dárky spíše v obchodních centrech. Prodeje jsou meziročně o čtyřicet procent vyšší a očekáváme, že do konce roku vzhledem k epidemiologické situaci a vánoční sezóně ještě porostou,“ zhodnotil obchodní ředitel MALL Group Jakub Střeštík.

Také banky předpokládají, že se předvánoční nákupy odehrají hlavně on-line. Téměř devadesát procent Čechů starších osmnácti let se podle průzkumu Equa bank chystá nakoupit vánoční dárky v e-shopech. Utratit za dárky pro své blízké hodlají průměrně 6300 korun.