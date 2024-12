A je po všem. Smetanová cukrárna řízená a vlastněná lidmi z okolí exministra zemědělství Miroslava Tomana napsala svou poslední byznysovou kapitolu. Krajský soud v Praze totiž začátkem týdne poslal cukrárnu do konkurzu. Jde o poslední kapitolu jednoho z největších úpadků v branži z posledních let. Výrobky firmy s obratem blížícím se půlmiliardě korun byly v posledních letech dobře známy zákazníkům prakticky všech tuzemských potravinových řetězců. Zoufalí věřitelé držící pohledávky za stamiliony korun přitom pomalu odepisují své šance, že by dlužné peníze ještě někdy viděli. Někteří z nich přitom naznačují, že pád cukrárny nemusel být pouhým byznysovým omylem.