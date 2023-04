Výrobci alkoholu ztratili kontrolu nad prodeji v Rusku | e15.cz

Francouzský producent alkoholických nápojů Pernod Ricard aktuálně vzbudil odpor zákazníků, když se rozhodl částečně obnovit vývoz Absolut vodky do Ruska. Po výzvách k bojkotu jeho produktů svůj záměr přehodnotil a export zcela stopl. Západní alkohol se však dostává do válčící země i navzdory sankcím a proti vůli výrobců. I české pivovary připouštějí, že nejsou schopné obcházení postihů zabránit.

Pernod Ricard tento týden hasil mohutnou kritiku, kterou v severských zemích vyvolala zpráva o obnovení vývozu zmíněné vodky do země, která vede válku na Ukrajině. „Reakce v posledních dnech jasně odrážejí roli, jakou Absolut hraje pro svou širokou komunitu ve Švédsku,“ uvedla v úterý šéfka společnosti Absolut Company Stephanie Durrouxová. „Uvědomujeme si také povinnost péče o naše zaměstnance a partnery, nemůžeme je vystavovat masivní kritice ve všech formách,“ podotkla.

Seveřané se bouřili proti dovozu vodky do Ruska

Ve Švédsku se záležitost řešila i na nejvyšších místech, překvapení nad původním obnovením dovozu vyjádřil i premiér Ulf Kristersson. Několik známých barů a restaurací ve Stockholmu přestalo prodávat zboží od Pernod Ricard. Tyto iniciativy se rozšířily i do sousedního Finska, kde společnost Restel, vlastník více než dvou stovek restaurací, dočasně zakázala prodej všech produktů francouzského výrobce, pod kterého patří také značky Jameson, Ballantineʼs či Havana Club.

Firma se sice podvolila přání zákazníků, zdůraznila však, že zákaz dovozu stejně nebude mít velký efekt. „Aby bylo jasno, bohužel to nezabrání tomu, že se Absolut dostane na paralelní trh, který v posledních měsících silně vzrostl a nad kterým nemáme žádnou kontrolu,“ sdělila v prohlášení pro Reuters.

Moskva totiž projevuje stále větší vynalézavost, aby západní sankce a embarga co nejvíce obešla a ochránila se před hněvem ruské veřejnosti kvůli ztrátě atraktivního zboží. Na podzim změnila pravidla týkající se importu a umožnila paralelní dovoz alkoholu bez svolení vlastníků ochranných známek.

I další velcí výrobci přiznávají, že nemají kontrolu nad toky svého zboží do Ruska. Široce dostupné jsou tak v zemi například i produkty jako whisky Johnnie Walker společnosti Diageo a koňak Rémy Martin od firmy Rémy Cointreau, přestože palírny jejich vývoz po ruské invazi na Ukrajinu přerušily.

Rémy Cointreau podle Bloombergu tvrdí, že její lihoviny prodávané v ruských obchodech mohou být buď zbytkové zásoby z doby před zastavením exportu, nebo produkty přivezené do Ruska ze zemí a prostřednictvím subjektů, které nedodržují sankce. „Nevíme, protože od ledna 2022 jsme v Rusku neprodali jedinou lahev. Nemáme přehled,“ řekl agentuře mluvčí společnosti.

České pivo se na ruském trhu také objevuje

Ve stejné situaci jsou i české pivovary, které jsou si rovněž vědomé toho, že se jejich zboží může na ruském trhu objevovat. „Společnost Molson Coors Beverage Company zastavila vývoz i licenční výrobu všech svých značek v Rusku už v březnu loňského roku. To se samozřejmě týká i značky Staropramen. V minulosti se k nám dostala informace, že se naše značky v obchodech i přes toto opatření objevily. Nejednalo se však o velké množství. Bohužel nemáme informace, kdo za danou aktivitou stojí a samozřejmě nás to netěší,“ uvedla mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová.

„I k nám se občas nějaká fotka dostane, ale nedokážeme říct, jak se tam ten produkt dostal,“ řekl k výskytu piv od Plzeňského Prazdroje v Rusku jeho mluvčí Zdeněk Kovář. „My jsme dodávky zastavili, ale ve chvíli, kdy někdo provede sólo akci a nakoupí zboží kdekoli po světě, například ve velkoobchodě, a doveze ho tam, nemáme šanci to jakkoli monitorovat a ovlivnit,“ vysvětlil.

Pivovar se podle něj snažil pátrat, ale žádné konkrétní trasy se mu vysledovat nepodařilo a nemá v tuto chvíli informace, že by se piva jako Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel dostávala na ruský trh ve větším měřítku.

Válka na Ukrajině přitom přesměrovala i export některých druhů alkoholu. V uplynulém roce strmě rostl vývoz šampaňského z Francie do Turecka a zemí Perského zálivu. Je to dáno i tím, že ruští turisté nemají přístup do západních zemí a tak si častěji vybírají tyto destinace. Mnozí Rusové se v nich zřejmě usazují i na delší dobu a pořizují si tam domy. V Turecku si loni koupili rekordních více než šestnáct tisíc nemovitostí. Tato země navíc zřejmě šampaňské v rámci obcházení sankcí následně i reexportuje do Ruska.

Do Ruska proudí řada západního zboží přes okolní země

Dle údajů sdružení Comité Champagne francouzští výrobci v roce 2022 dodali do Spojených arabských emirátů téměř 1,9 milionu lahví tohoto bublinkového nápoje, což je skok o 75 procent, zatímco vývoz do Turecka vzrostl o 120 procent. Vývoz šampaňského z Turecka do Ruska přitom loni vyskočil o 182 procent.

Alkohol, který končí ve válčící zemi, je zřejmě pouze vrcholem ledovce. Rusové si mohou podle mnohých svědectví koupit i západní elektroniku, kosmetiku, hračky a další zboží. Není žádným tajemstvím, že spousta se ho dostává do Ruska prostřednictvím středoasijských a kavkazských zemí a právě Turecka. Panuje podezření, že Kreml tak má přístup i k sofistikovaným technologiím, které mu umožňují pokračovat ve výrobě zbraní.

„Informace shromážděné monitorem obchodních dat se sídlem v Ženevě naznačují, že některé sankcionované zboží – zejména pokročilé polovodiče – je přesměrováno do Ruska přes třetí země, z nichž mnohé po ruské invazi nenadále změnily své obchodní zvyklosti,“ uvedl Bloomberg minulý měsíc.

Podezřelé změny exportních toků se přitom týkají i Česka. „Meziroční výpadek exportu do Ruské federace činil zhruba 56 miliard korun, což bylo částečně způsobeno sankcemi Evropské unie a ČR a částečně nevolí některých dodavatelů podporovat Putinův režim. Dá se předpokládat, že zhruba třetina tohoto objemu se i přesto dostala do Ruské federace různými kanály, ať už v Evropě, nebo bývalém SSSR,“ řekl E15 už dříve viceprezident Asociace exportérů Otto Daněk, podle něhož může být konečné skóre ještě vyšší.