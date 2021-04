Ferrari: První elektromobil představíme v roce 2025 | E15.cz

Novinku oznámil předseda představenstva Ferrari John Elkann na valné hromadě automobilky. „Disciplinovaně pokračujeme v naší strategii elektrifikace,“ prohlásil Elkann, který je pokračovatelem rodu Agnelliů, zakladatelů automobilky Fiat, mateřské společnosti Ferrari. „Naše interpretace a aplikace těchto technologií v automobilovém sportu i na silničních vozidlech je obrovskou příležitostí, jak přiblížit jedinečnost a vášeň značky Ferrari novým generacím,“ dodal. Žádné podrobnosti o připravovaném elektromobilu ale nezveřejnil.

Generální ředitel Ferrari Louis Camilleri, který přišel do Ferrari v roce 2018, elektromobil se vzpínajícím se koněm ve znaku odmítal. „Mnoho našich zákazníků si stěží dokáže představit opravdové Ferrari, které by bylo plně elektrické,“ prohlásil například v roce 2019. Loni už poněkud smířlivěji uvedl, že se nemyslí, že by Ferrari kdy vyrábělo pouze elektromobily a vyloučil, že za jeho života by automobilka vyráběla byť polovinu vozů jako elektromobily. Nyní je Camillerimu 66 let.

Camilleri byl z funkce odvolán v závěru loňského roku. Nového šéfa automobilka stále hledá. Elkann nyní prohlásil, že proces výběru generálního ředitele zrychluje, a že každý z kandidátů ve zúženém výběru má technologické znalosti nezbytné k tomu, aby dokázal vést Ferrari.

Podrobný plán svého rozvoje chce Ferrari představit příští rok. V roce 2022 také automobilku čeká řada důležitých premiér. Ferrari by například mělo představit své vůbec první vozidlo kategorie SUV, nazvané Purosangue. Elkann slibuje, že půjde o „něco opravdu mimořádného“. Italský výrobce přitom v tomto ohledu dohání konkurenci, firmy jako Lamborghini nebo Aston Martin už totiž vozy kategorie SUV v nabídce mají.